環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」

記者張君豪／台北報導

5日上午6時許，北市環東大道往南港方向，有1名馬姓男子駕駛要價千萬的奧斯頓馬丁Vantage s超級跑車，因變換車道撞上前方陳男駕駛的麥拉倫650s的超級跑車。奧斯頓馬丁車內行車紀錄器曝光，原來雙方從內湖區開上環東大道往南港方向後，兩輛超跑狂加油門競速而釀禍，行車紀錄器錄下超跑追撞驚險過程！

▲奧斯頓馬丁在環東大道與麥拉倫以及賓士轎車發生碰撞，當時奧斯頓馬丁駕駛從兩車道中間行駛企圖閃避撞擊。（圖／記者張君豪翻攝）

奧斯頓馬丁車主追撞麥拉倫超跑、及內側車道的賓士車、事後3方自行協調和解，警方抄錄車主資料後讓3人離去，粗估2台車維修費用可達新台幣500萬元。

▲奧斯頓馬丁在環東大道與麥拉倫以及賓士轎車發生碰撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

兩輛總市價近3千萬元的超跑追撞，7日奧斯頓馬丁（ASTON MARTIN）Vantage s超跑追撞行車紀錄器曝光，顯示兩輛超跑從內湖區堤頂大道上匝道往南港方向後就不斷競逐，奧斯頓馬丁車主緊追麥拉倫超跑。

而兩輛超跑上匝道後都一度時速破百競速，直到麥拉倫超跑車主發現小貨車擋住車道急煞，後方奧斯頓馬丁車主還試圖從麥拉倫和賓士車兩車道中間縫隙通過，但因兩車間距過窄直接撞上。驚險過程全被行車紀錄器錄下。

南港警方獲報到場處理，並對車禍的3台豪車車主進行酒測，最後酒測值為0。遭追撞的超跑麥拉倫車主陳男表示，是因前方自小貨車突然右轉進入他車道，他緊急煞車，後方的奧斯頓馬丁追撞上來。

馬姓駕駛開的奧斯頓馬丁Vantage s，擁有12缸引擎的爆發力，0至1百加速僅需要3.9秒，極速可達每小時328公里，車子起跳價就要1280萬。

陳姓駕駛的麥拉倫650s，0至1百公里加速僅需3秒，另外極速可達333公里，車子起跳價就要1535萬元。姜姓女子開的賓士轎車，估計也要200萬元左右。

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