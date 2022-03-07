獨／養雞哥中獎爽開海神回家！他酸「套路」　老闆怒告：你慘了

記者吳奕靖／高雄報導

今年3月初《東森新媒體ETtoday》獨家報導，高雄市有一名精品服飾店業者送一台瑪莎拉蒂，幸運兒是一名養雞哥，同時他在2月25日從嘉義南下高雄領走這台瑪莎拉蒂，但沒想到卻爆出了案外案，就是精品服飾店業者楊崇立要開告了，對象是一名黃姓網友，因為他在網路留言「直播套路，找自己抽中」。

這名黃姓網友在新聞連結下方的網路留言，認為楊崇立是「直播套路，找自己抽中，過戶還在免稅額內，藉由這波操作剛好打一個廣告，吸睛，再來你以為結束了，因為現在瑪莎市場不好賣，一定會有SB買方出現，追高買走！現實吸睛，流量，套車賣現」！而且還刻意強調「選我正確」。

▲精品服飾店老闆楊崇立送出瑪莎拉蒂，結果現在要提告酸民 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃姓網友留言，惹怒精品服飾店老闆 。（圖／記者吳奕靖攝）

對於這一番言論，楊崇立非常不高興，因為抽獎的過程當中，明明就有律師來公開見證，「因為新聞的粉絲團的文章，是一個公開的平台，他在下面那樣子講，會造成不認識我們的人，認為我們是抽假的，我不想要說我今天已經花錢了，我已經真的送出去了，結果還被這樣講，很不值得，那我幹嘛送」。

楊崇立也開嗆，當天抽獎過程都還留在自己臉書《200％歐美精品服飾鳳山店》的粉專當中，希望開酸的網友們應該可以回去看一下整個片段、律師，「我已經做得淋漓盡致了，但還有辦法這樣子說，我也真的沒有輒，這可能是一種看戲的心態吧！我也不認識你，在我的認知中，沒有人真的可能會送一台瑪莎拉蒂，但就在那邊酸言酸語，因為中獎不是我，也不是我身邊的人，所以就覺得是假的」。

他強調一定要提到到底！他直言「你可以懷疑，沒有關係，可以經得起懷疑，但是你不可以斷言說它就是抽假的，這個人就是找自己人來抽，因為你根本不知道，你也不確定真假，那你今天完蛋了，剛好遇到一個真的，那個人不爽，他有辦法花錢抽獎，也有辦法花錢告你」，現在他已經透過律師要提告，至於會提多少賠償，楊崇立笑著說「至少求償金額不會低於聘請律師的費用，會讓酸民付出代價」。

▲精品服飾店老闆楊崇立送出瑪莎拉蒂，結果現在要提告酸民 。（圖／記者吳奕靖攝）

今年一月《東森新媒體ETtoday》獨家報導過，高雄市一名精品服飾店的老闆楊崇立為了衝刺過年檔期，推出抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，很多人都以為是開玩笑的，不過就在2月20日當天，他在律師的見證下，抽出了幸運兒，而且這名幸運兒是在2月25日在女友的陪同下，從嘉義南下領獎，這名幸運兒表示第一時間還以為是在開玩笑，不過真的看到車的時候，才相信一切是真的。

而抽中這台瑪莎拉蒂的幸運兒姓蘇，今年34歲，在嘉義從事養雞業，拿到鑰匙坐上瑪莎拉蒂超跑的那一刻，臉上難掩欣喜的笑容，發動引擎還特別多踩了幾下油門，為得就是要感受「聲浪」，還不時的比出「讚」的手勢，蘇先生說：「沒有開過超跑，是第一次開，光是氣勢就很不一樣，滿開心可以中獎」，女友也特別坐上副座，直說「很爽」！

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，得獎人蘇先生特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲得獎人蘇先生的女友也特地坐上副駕感受一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲得獎者蘇先生現場拿出20萬來繳稅金 。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇先生分享自己當初的心情，還以為說是「是抽假的」，但是就在2月20日直播抽獎過程，他全程觀看，而且發現是他中獎，他興奮的在直播留言表示自己就是那個幸運兒，還把存根聯公開，立即獲得其他網友的恭賀，但是到這個時間，他還以為是「開玩笑」，所以他立刻打電話進來確認，他說：「看到別人抽到就像是假的，但是自己抽到就相信是真的」。他也笑「也沒想自己那麼幸運，因為平常發票都沒在中了」，讓他直說這個中獎率比發票還要高。

不過他真的很幸運，因為他只買了1萬塊的精品，就抽中了這台超跑，它是Maserati Gran Turismo S，出廠價為756萬，是一台雙門超跑，雖然不是新廠新車，但是目前的二手價格，精品店老闆楊崇立購入的價格破200萬。記者也詢問國內知名超跑專家連紹辰關於這款車的相關背景，他表示這台超跑的確是很多年輕人喜歡的車款，特色在於是法拉利的引擎，就是很會跑！

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台，得獎人蘇先生（右）特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲得獎人蘇先生在友人的陪同下，特別從嘉義南下來領車辦過戶 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲精品店抽獎送瑪莎拉蒂超跑一台。（圖／記者吳奕靖攝）

蘇先生說這台超跑，自己會先留下來開一陣子，等到開到開心，就會將它再轉手賣出去，畢竟養一台超跑「不好養」，上月25日他南下到高雄來領車，同時也前往監理站立刻辦過戶後，隨即就會把這台超跑開上高速公路一路回到嘉義。

▲該車的原廠證明。（圖／記者吳奕靖攝）