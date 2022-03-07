LIVE／外交部揪團援助烏克蘭難民　所需物資、藥品清單看這裡！

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯以武力入侵烏克蘭，造成數百萬烏克蘭人民流離失所，生活物資匱乏。對此，我外交部發起募資活動，即日起至18日止，開放民眾捐贈物資，外交部長吳釗燮7日更召開記者會，親自說明物資捐贈的後續工作。

外交部表示，為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，即日起至本月18日止，每天上午10時至下午5時（包含週末）開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。

在捐贈的物資、藥品項目方面，外交部列出清單，在物品類方面，包含：發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

而藥品類，外交部指出，包括抗生素--Preparations in ampoules（以下部分藥品宜以安瓿填裝） 、Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、Hlydrocortisone、Diphenhydramine等。

至於捐贈方式，只要在3月7日至18日、每天上午10點至下午5點，送至外交部西側門（台北市中正區凱達格蘭大道與公園路交叉路口），或郵寄至外交部（100台北市中正區凱達格蘭大道2號外交部秘書處），並註明「捐贈烏克蘭物資」即可。