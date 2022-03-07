觀光局爭取下半年「開放入出境旅遊」　陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，今起實施入境檢疫縮短10+7，而觀光局也想爭取最快下半年開放出入境旅遊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒看到觀光局的案子。另外，有專家認為6月後有望全面解封，陳時中則直言「這樣的看法稍微樂觀了一點。」

觀光局上午說明，有鑑於國際疫情趨於穩定，全球COVID-19疫苗人口覆蓋率逐漸提升，全球多數國家已陸續鬆綁入境管制措施，為符合世界趨勢，並以兼顧台灣經濟及防疫安全為前提，我國未來國境將逐步解封，觀光局於2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案討論。

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觀光局提到，各旅行公協會及業者代表就未來國境解封後可帶來之入出境旅遊市場重啟商機引頸期待，並抱持樂觀之態度，亦就旅行業者接待入出境旅客之操作指引提出建議。指揮中心今起有條件放寬非本國籍商務人士入境從事商務活動，觀光局亦參考各國現行入境作法，建議疫情指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放，預計最快下半年就能開放入出境旅遊。

對於觀光局上述建議，陳時中表示，觀光局是公務單位，就循著行政程序來，相關資訊都會列入參考，不過目前還沒看到觀光局的案子。而針對6月後全面解封，他則認為「看法稍微樂觀。」

今起入境居家檢疫天數縮短為10天，自第11天起接續自主健康管理7天，以自宅或親友住所1人1戶為原則，如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅館完成10天檢疫。而同日入在家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或在防疫旅館依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

在採檢措施方面，包含2次PCR採檢，分別是第一天入境時和檢疫第10天，由地方政府安排至醫療院所或因地制宜規劃PCR檢測作業，檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。而檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。