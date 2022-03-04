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再逃收押！是否躲廁所刪簡訊滅證　女兒COPY林姿妙4字神回

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署2月22日二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，檢方也對林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人聲請羈押禁見，僅林姿妙80萬元交保，另2人請回。全案抗告發回更裁後，宜蘭地方法院今（4）天就林羿伶部分重開羈押庭。媒體今天問林羿伶，先前遭約談時，是否曾藉上廁所刪除簡訊涉嫌湮滅證據？她只回答「謝謝大家」。

▲▼林姿妙女兒林羿伶涉貪案重開羈押庭後，40萬元交保步出宜院。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼林姿妙女兒林羿伶（右）涉貪案重開羈押庭後，40萬元交保步出宜院。（圖／記者游芳男攝，下同）

法官訊問，諭令林羿伶以40萬元交保，針對再度聲押不成，宜蘭地檢署表示，收到裁定書之後，研議後再行決定。

高院2日認為，涉貪案林羿伶否認檢方指控，但依檢察官在羈押聲請書「證據」欄所列的相關供述、文書證據、扣押物證、相關監視錄影畫面與會勘紀錄、照片及通訊監察譯文等文件，足認林羿伶涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、刑法第213條公文書不實登載等罪嫌，因此撤銷、發回更裁。

對此，宜蘭地院於今（4）日10時重新召開羈押庭，並傳喚林羿伶，而稍早林羿伶現身法院，但她面對記者提問檢方搜索時，是否在廁所刪除與林姿妙相關簡訊等？不正面回答，只說「謝謝大家」，並快步進到法庭內，經約95分鐘庭訊，林羿伶以40萬元交保候傳，林羿伶步出法院時，只說謝謝、謝謝，不回答任何記者問題。

▲▼林姿妙女兒林羿伶涉貪案重開羈押庭後，40萬元交保步出宜院。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜院表示，林羿伶涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪案件聲請羈押禁見，宜蘭地檢提起抗告，經高院撤銷原裁定發回，因此在今日上午重開羈押訊問庭，經檢察官補陳證據並到庭陳述，及聽取被告及其辯護人等意見後，認被告林羿伶有事實足認上開犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，准予具保新台幣40萬元。

▲林姿妙女兒林羿伶重開羈押庭後，40萬元交保請回。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜院表示，林羿伶涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪案件聲請羈押禁見，宜蘭地檢提起抗告，經高院撤銷原裁定發回，因此在今日上午重開羈押訊問庭，經檢察官補陳證據並到庭陳述，及聽取被告及其辯護人等意見後，認被告林羿伶有事實足認上開犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，准予具保新台幣40萬元。

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