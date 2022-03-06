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台南新市甘藷損害達救助標準　台南市府將向農糧署爭取現金救助

▲台南市新市區甘藷疑似因天然災害造成裂果嚴重產量大減，農業局6日邀集農業試驗所、南區分署 、新市區公所等勘查，勘查結果受損害程度已達災損救助標準，將提報爭取現金救助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區甘藷疑似因天然災害造成裂果嚴重產量大減，農業局6日邀集農業試驗所、南區分署 、新市區公所等勘查，勘查結果受損害程度已達災損救助標準，將提報爭取現金救助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區甘藷疑似因天然災害造成裂果嚴重，農民表示產量大減，市長黃偉哲接獲農民反應，立即要求農業局啟動現勘程序，農業局6日邀集農業試驗所、南區分署 、新市區公所等勘查，勘查結果受損害程度已達災損救助標準，將立即提報農糧署爭取列入現金救助。

台南市農業局6日邀集農委會農業試驗所嘉義分所賴永昌博士及農糧署南區分署及新市區公所等單位組成勘查小組，前往通報受災甘藷園勘查，發現甘藷裂果情形相當嚴重，損害程度達20％以上，市長黃偉哲立即指示農業局依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助。

▲台南市新市區甘藷疑似因天然災害造成裂果嚴重產量大減，農業局6日邀集農業試驗所、南區分署 、新市區公所等勘查，勘查結果受損害程度已達災損救助標準，將提報爭取現金救助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，雖甘藷因生長特性，無法從外在葉藤生長狀況了解甘藷是否受到天然災害影響，但一接獲民眾反應，立即要求農業局儘速啟動農業天然災害現勘。農業局長李建裕進一步表示，必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20％以上，提報農糧署公告列入現金救助。

▲台南市新市區甘藷疑似因天然災害造成裂果嚴重產量大減，農業局6日邀集農業試驗所、南區分署 、新市區公所等勘查，勘查結果受損害程度已達災損救助標準，將提報爭取現金救助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今天會勘結果，新市區全區甘藷受損害面積已達20％以上，已達救助標準。農業局表示，將請新市區公所儘速依天然災害救助標準提報，以便辦理後續救助業務。依據天然災害救助標準，地瓜每公頃救助金為24000元。

台南市農業局長李建裕呼籲，農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產，以維護權益。

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