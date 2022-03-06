第12屆台南市長盃全國圍棋錦標賽登場　近千人競技

▲第12屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南市新光三越中山店13樓文化館競技，吸引近千位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導



第12屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，6日中午在台南市新光三越中山店13樓文化館競技，吸引來自全國近千位參賽者對弈，選手們全心專注對奕，以棋會友砌磋棋藝，令參賽選手獲益良多。

這場由台南市政府、中華民國圍棋協會、台南市體育總會主辦，台南市體育總會圍棋委員會承辦的第12屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門Ａ、Ｂ、Ｃ、幼兒等組別，共約8百多人競技，場面盛大。

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開幕典禮由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，鄭主委除歡迎來自全國各地的選手競技外，也向參賽選手說明圍棋的意義，圍棋是智力的活動，可增加個人對挫折的容忍度，讓人靜下心思考，這可以讓人一生受用不盡，圍棋不僅是比輸贏，比的更是算計與沈著，管得好自己，才能下得好棋，圍棋也是自我管理的學習，不能贏自己，怎麼贏別人，圍棋的思考訓練，可以帶給自己相當大的助益，成功的掌控者能贏自己也能贏別人，下棋不僅是棋藝，還有棋品、氣質、文化，及自我的涵養，是一種品藝兼修的一門技藝。

台南市長黃偉哲親自到場為選手們加油打氣，立委王定宇、陳亭妃、議員李啓維、林燕祝、蔡旺詮、林美燕、曾信凱…及台南市體育處，均派秘書、主任及代表到場觀禮，並為選手們加油打氣。

今天圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

台南市佳里區入門G組田博仁獲風範獎及亞軍，從小小兒麻痺，爸爸鼓勵他學圍棋，學習毅力相當的强，主辦單位給予高度肯定