250萬劑AZ「5月底到期」　陳時中：過期了也只好報廢

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗近期打氣低迷，有250萬劑AZ將在5月底到期。對此，衛福部部長陳時中今上午受訪時直言「要打要盡量打，過期了也只好報廢。」

▲衛福部部長陳時中今上午席活動。（圖／指揮中心提供）

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陳時中今上午出席台北國際中醫藥學術論壇，被問及國內有不少疫苗即將面臨過期問題，陳時中表示，要打就要盡量打，過期了也只好報廢，但在防疫期間，不管是疫苗或藥物，都會有「超額準備」的概念，如果只買剛好的量，遇到進出貨、廠商供應，可能都會導致供應不足，所以都會有超額準備。

而在12歲以下接種新冠疫苗計劃，陳時中表示，針對5~11歲打疫苗，有越來越多研究報告出來，有些國家已經開始施打，但目前看起來保護力相對低，所以目前美國有一些計畫也暫停，台灣目前小孩總共有大概230幾人染疫、幼兒園大概130幾人染疫，案例沒有很高，也沒有很多重症情形，所以保護力是否利大於弊，大家都還在爭論。

另外，陳時中未來卸下中央流行疫情指揮中心指揮官任務是否參與市長選舉，備受外界關注，今陳時中上台致詞時，台下有支持者狂喊「市長好、市長好」引發注意，陳時中則未做任何回應。而在受訪時再度被問及「是不是疫情後要出來選？」他則說「還不會有這個，現在還關心不到這個訊息。」