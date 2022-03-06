德國援烏2700枚飛彈遭爆「過期品」　庫存35年竟是前蘇聯武器

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

德國日前對烏俄戰爭態度轉變，一改先前觀望態度，上月底率先向烏克蘭提供1000枚反坦克火箭發射器、500枚刺針防空飛彈，並持續「加碼」。不過，德媒披露，即將援助烏國的2700枚Strela防空飛彈已經庫存35年，是前蘇聯製造、東德時期的武器，至少有700枚早已腐蝕、氧化，而且德軍內部文件也指這批飛彈早就過期、不安全，不能再發射使用。

德國發行量最大的週刊媒體《明鏡》（Der Spiegel）揭露德國國防部一份機密文件，內容提到即將援烏的2700枚Strela防空飛彈被裝在潮濕的箱子裡，本身已經腐蝕或氧化，經手人甚至必須穿戴防護服才能觸碰，其中有些飛彈的發射裝置發霉，有些則是彈體有裂痕，初估至少有700枚無法使用。

報導指出，這些飛彈其實是由蘇聯製造，已經庫存35年，是前東德遺留下來，一直存放在德軍的庫房裡。事實上，德國聯邦國防軍從2014年起就不在演習中使用這些飛彈，不僅將之封存，還標記準備銷毀，然而最後因為環保因素作罷。不過，軍方報告上清楚註明，由於火箭發射器已經過期，這批飛彈不安全，也不能再發射使用。

報導批評，若用這些飛彈援助烏克蘭，將淪為「德國的恥辱」。回顧烏俄衝突最初，德國只打算援助5000頂頭盔，但隨著衝突進一步升級，總理蕭茲（Olaf Scholz）2月26日宣布擴大軍援，除了1000枚反坦克火箭發射器、500枚刺針防空飛彈、9門榴彈砲，還將捐贈14輛裝甲運兵車和多達10,000噸燃料，以及2700枚Strela防空飛彈。

據悉，Strela-3防空飛彈又稱9K34「箭-3」，是蘇聯科洛姆納機械設計局所研製生產的人員攜行式地對空飛彈（SAM），被北約代號SA-14「小魔怪」，於1974至1983年生產。曾裝備於東德，但從未實際投入軍隊服役，而後兩德統一，持續庫存至今。

▼Strela-3「箭-3」，代號9K34（俄國防部火箭炮兵裝備總局代號），北約則將之代號為SA-14。（圖／翻攝自維基）