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大陸 大陸焦點 特派現場

新生兒送婆家照顧　全身突長「黑豬毛」！人妻得知真相氣炸

新生兒送婆家照顧，身上長出大量黑色斑點。（圖／翻攝自微博）

▲新生兒送婆家照顧，身上長出大量黑色斑點。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不論在哪個年代，婆媳關係永遠都是歷久不衰的熱門話題，尤其在生育孩子上，經常會把婆婆和兒媳之間的矛盾推到頂峰。大陸一名人妻近日剛生產，為了盡快返回工作崗位，便拜託婆婆幫忙顧孩子，不料才沒幾天，她就接到婆婆聯絡，說兒子身上長出大量黑色斑點，嚇得趕緊帶著寶寶就醫，婆媳關係也降至冰點。

綜合陸媒報導，由於人妻已經休過產假，月子也已經做好了，她想趕快賺錢，加上婆婆也說非常想念孫兒，於是就打算把寶寶送到婆家，希望對方可以在她上班時幫忙照顧孩子。幾天後，婆婆突然打電話要兒子媳婦回家，讓夫妻倆相當心急，結果一進屋就發現孩子皮膚上長出黑色斑點，看上去就像豬，非常嚇人

面對兒媳追問，婆婆辯稱「我就是給寶寶排了個毒，誰知道會是這個樣子，以前我給我兒子也是這樣弄的，你看他現在不照樣健健康康的，長得還這麽壯實。」人妻聽完後，當場怒不可遏，直接在診間對著婆婆大吼，對方也不服氣，隨即大聲回罵，雙方你一言我一句，差點就吵翻。

醫生透露，婆婆後來坦承用雞蛋清幫孫子排毒，因孩子的皮膚還很嬌嫩，加上雞蛋有太多的微生物和寄生蟲，才會導致皮膚感染。聽完醫生的話，婆婆感到非常的羞愧，向兒媳連連道歉，承認自己再也不誤信偏方。兒媳則強調，告訴凡是寶寶的事，未來都要和她提前商量一下，千萬不要再自作主張。

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