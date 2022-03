快訊／烏克蘭談判官員驚傳被殺！　開槍的是自己人

▲根據外媒報導指出,烏克蘭國安局槍殺烏談判官員。(圖/路透)

記者邱晟軒/綜合報導

根據烏克蘭《真理報》當地時間5日報導指出,參與俄羅斯和烏克蘭首輪談判的成員之一丹尼斯基里耶夫(Denis Kireev)已被烏克蘭國安局(SBU)槍斃,罪名是涉嫌叛國罪。

根據報導指出,烏克蘭國安局掌控了丹尼斯基里耶夫叛國證據,包括電話交談記錄等,在實施逮捕期間即將他處以槍斃極刑。

The Ukrainian SBU liquidated a member of the Ukrainian negotiating group Denis Kireev. Kireev was killed during detention. This was reported by the Ukrainian MP Dubinsky. pic.twitter.com/V9PCnS5D5W

丹尼斯基里耶夫先前參與了烏俄代表團在俄羅斯東南部的戈麥市舉行的首輪談判,不過他是如何進入烏克蘭代表團的,具體負責什麼,目前不得而知。

Ukraine's security service has reportedly shot & killed Denis Kireev, a member of the Ukrainian negotiating team, pictured far back on the right in the photo. He was apparently killed while resisting arrest on suspicion of treason, @ukrpravda_news reports. https://t.co/B0kOhWxMmI pic.twitter.com/pFWfXIEFzK