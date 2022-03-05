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興達電廠出包「關鍵證物」曝光！主任1舉動...害549萬戶大停電

編號3541的開關被取下，就是造成303大停電的關鍵原因，作業卡上蓋的作業章，就是釀禍的李姓值班主任署名。（左圖為讀者提供）

圖文／鏡週刊

高雄興達電廠3日發生開關場人為疏失，經濟部完整調查報告出爐前，各方也檢討國家電力輸送與基礎設施韌性，本刊調查，根據台電提供經濟部當天興達電廠出事現場照片，操作面板上編號「3541」號的操作開關，禁止操作的吊牌已被扯掉，興達電廠10個月內2度發生離譜的人為疏失，調查人員私下更以「匪夷所思」形容。

離譜的是，這起引發全台549萬戶無電可用的操作失誤，不只讓台電董事長、總經理雙雙請辭，釀成失誤的李姓值班主任，在造成在接受調查時，並不覺得自己有錯，調查人員約談李姓主任後，形容「他看不出有自責的反應」，但經濟部次長曾文生4日在專案報告時已直言，是「值班主任未double check（重覆確認）」，導致CB3540 斷路器閉鎖引發大停電。

興達電廠大停電後的開關場面板蒐證照曝光，造成設備短路的3541開關上「作業中禁止操作」吊牌已被取下。（讀者提供）

根據官方第一時間調查摘要，台電內部即將疏失指向李姓值班主任「人員操作錯誤」，但本刊取得現場第一時間蒐證的照片， 很清楚可以發現，不只編號3540斷路器上的「禁止操作」吊牌未被移除，面板上其它開關閥上的吊牌也都還在，唯獨「3541」的吊牌已被取下，李姓值班主任為何會在明知不可操作的情況下，還去扯掉有自己名字落款蓋章的吊牌，跳過重覆確認程序，去動開關，造成不可挽回的失誤，也成了檢調人員未來在約談當事人時，必須進一步釐清的重點。

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調查人員直言，去年513與517兩次大停電，就曾有興達電廠內部不滿聲浪爆料，「台電的管理文化鬆散，工作散慢態度」由此可見一斑，尤其是從去年5月至今，僅10個月內，興達電廠已經3度出包，台電的基層文化，真的已到了必須徹底改革的地步。

台電的初版調查摘要，明確指向停電原因是「操作人員未能查明而誤操作」，但調查人員在約談李姓值班主任時，當事人竟並不覺有錯。（讀者提供）


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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