結縭50年「老伴突離世」！外婆「陷憂鬱狀態」他不捨：怎麼安慰？

▲老伴突然離世，讓原PO的外婆陷入憂鬱狀態。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

結縭多年的另一半突然離世，不論是心理還是生理都會受到極大影響。有位網友就在《匿名公社》表示，外公突然逝世，讓外婆「整個陷入憂鬱狀態」，身為孫子的他非常不捨。

原PO表示，最近家中長輩突然離世，身為孫字輩的他，還無法體會結縭50多年的另一半突然離世的痛苦，原PO說道，有次外婆問話，阿姨剛好沒有聽見，外婆竟說出「沒有人回應我，那我去死一死好了」，外婆整個陷入憂鬱的狀態，讓原PO內心感受很「阿雜」。

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貼文一出，有位網友提出建議，「先了解之前她的活動狀況，帶著她看看社區有什麼活動可以加入或幫忙的，會比關在家中好」，釣出原PO回應，「外婆本身就有憂鬱症，也很依賴外公，我基本上一個禮拜回家3～5天，但她的態度依舊很消極，已經快不知道怎麼跟她相處了」。

也不少網友表示，「默默的陪伴是最好的方式」，「安慰的話彌補不了失去的痛，靜靜陪伴吧」，「其實都不用說什麽，說了一定更難過，不如陪伴是最好的安慰，不要讓她寂寞，時間是最好的辦法」。

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