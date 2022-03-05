HBL光復高中下週闖小巨蛋拼冠軍　林智堅帶「戰旗毛巾」助攻



▲新竹市光復高中以預賽全勝拿到HBL高中籃球聯賽男子組準決賽入場門票，3月12、13日將登上台北小巨蛋力拼冠軍金盃。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

HBL高中籃球聯賽男子組準決賽倒數六天，新竹市光復高中以預賽全勝闖入八強，更拿到首次的八強第一，3月12、13日將登上台北小巨蛋力拼冠軍金盃。市長林智堅今（4日）來到光復高中探班打氣，為選手們準備「客製化」個人姓名及背號的四強賽紀念品「大紅毛巾」，隊員們一披上身，彷彿專屬小戰旗，氣勢高昂。

林智堅說，作為新竹市長，見光復高中闖入四強，與有榮焉，市府也特別包下光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友共同為光復高中加油、打氣，也告訴隊員們「不要有壓力」。

教育處表示，光復高中繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，今年極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。市府也邀請市民們一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。

▲球員們披上亮眼的大紅色毛巾，各個精神抖擻，氣勢高昂。

「享受比賽最重要」，陳定杰教練說，新竹市極有可能奪下史上首座HBL冠軍金盃機會，無論新竹市民或隊員老家鄉親都有所期待，但大家都不願意給小孩壓力，「一生只有一次HBL」，孩子們應該樂在其中，無論好壞都是最好成長。

「每一顆球都要盡全力」，隊長張俊生說，如同過去每一場比賽，近日他們積極加強投射、突破能力，在球場上將積極衝刺、積極防守。

「最強高中生」陳將双說，很開心高中最後一年還打入HBL四強賽，「感謝又感恩」，面對四強賽壓力，他鼓勵隊友們「不要想太多」。他們目標盼在小巨蛋「雪恥」，贏得第一場勝利，接下來冠亞軍賽就能毫無顧慮。

新竹市府表示，新竹市近幾年的籃球項目具有極大的斬獲，2018年時光復高中代表新竹市第一次進軍HBL，就奪下殿軍，而2020年及2021年新竹高商女籃隊接棒，在HBL乙組女籃賽事勇奪冠軍，完成二連霸。今年光復高中打進前4強。新竹市積極布局「在地球員培訓」，讓竹、苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹，一展長才，這也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

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