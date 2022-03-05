小三護理師羈押！不倫大30歲已婚牙醫　過年被丟包怒下殺手

▲台北市文山區呂姓牙醫命案，小三曾姓護理師殺人罪羈押。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、劉昌松、葉國吏／綜合報導

台北市一名曾姓護理師與大30歲的呂姓已婚牙醫婚外情多年，因不滿呂男丟她1人帶妻小到南部過年，1日持刀砍殺呂男後自殘。曾女4日被依殺人罪嫌向法院聲請羈押，今（5日）晨2點台北地院裁准羈押。

據了解，曾姓女子在犯案後，只要清醒時就會出現情緒不穩的狀況，應訊時也不時落淚，4日晚間被移送北檢時，行動緩慢，因自殘導致肌腱韌帶受損的左手腕，還可看到明顯的包紮紗布和簡易固定板，為避免她又激動，律師特地進拘留室陪著，等到檢察官開庭。

▲曾女不滿牙醫沒有兌現離婚承諾，竟買刀搭捷運埋伏行兇。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，28歲的曾姓女子曾短暫在57歲的呂姓牙醫診所擔任護理師，曾女表示呂姓牙醫還在永和租了1間套房給曾女，平日都睡在曾女住處，只有假日才會回文山區的家中，額外還會支付學費以及生活費，但曾女不滿呂「過年帶全家去台南」，留她一人在台北。

加上呂男又說要與元配離婚，但遲遲沒有結果，曾女因而心生不滿，購買2把料理刀藏在包包，埋伏在呂男住處外，等待和呂男談判，結果一言不和，持刀砍殺呂男胸腹部多次，呂妻到場看到丈夫倒臥血泊而痛哭失聲。

▲曾女表示2018年，在咖啡廳被呂姓牙醫搭訕，2人才進而交往情侶。（圖／記者黃彥傑攝）

曾女因案後自殘造成身上多處刀傷，送醫時精神狀況不穩定，3日凌晨進行手術休養後，於4日下午甦醒，向警方供稱4年前在咖啡廳被呂姓牙醫師搭訕，2人進而交往並同居，台北地檢署檢察官覆訊後，依殺人罪嫌向法院聲請羈押。台北地院在今晨2點裁定羈押獲准。