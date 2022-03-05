職場求效率就用「金字塔原理」！讓你事半功倍、提案一次過

▲職場上追求效率可用「金字塔原理」。（圖／《不知道也無妨》劇照）

文／女子學

「金字塔原理」為麥肯錫管理顧問公司愛用的結構性寫作、簡報、溝通技巧，由芭芭拉·明托（Barbara Minto）所提出。在職場上，若希望時時追求有效率、目的性的工作方式，必須無時不刻不離開金字塔原理的運用，以下兩點統整所謂的金字塔原理究竟為何。

先講結論再分析原因，最後再次帶回結論

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▲先講結論再分析原因，最後再次帶回結論。（圖／《不知道也無妨》劇照）

如金字塔構造般，金字塔原理必須結論（頂端）、論點（第二層）、證據（第三層）所構成，並遵循「結論先行、以上整下、歸類分組、邏輯並進」的原則，所謂結論先行、以上整下，意即無論在任何議題的簡報、溝通時，都應先表明所得出的結論，再以結論為中心將論點層層展開，並以證據輔佐論點。

舉個生活化的例子，當和姊妹淘聚會時，若你想表達自己沒那麼愛男友了，但描述的方式卻是「我告訴你們，最近我都提不起禁跟男友約會，不知道自己怎麼了，下班很累只想做自己的事，覺得他很煩…」，講到這，姊妹們可能還無法摸著你究竟想表達什麼議題，是想抱怨上班太累、還是男友很煩？但若使用金字塔原理來描述，焦點便顯著聚焦：「我告訴你們，我最近好像沒那麼愛我男友了（結論），下班只想做自己的事不想跟他約會（論點一），而且對他很厭煩（論點二），所以我覺得自己好像沒那麼愛他了（帶回結論）。」透過簡單的生活化案例，可以發現《金字塔原理》就是一項工具，幫助快速梳理清楚表達邏輯。

論點間需「MECE（相互獨立、完全窮盡）」

▲論點間需「MECE（相互獨立、完全窮盡）」。（圖／《我要準時下班》劇照）

上面說完金字塔需遵循的「結論先行、以上整下」，還包括論點之間的「歸類分組，邏輯並進」，而MECE的原則就是建立在此之上誕生。在分類論點與證據時，必須做到相互獨立、完全窮盡，我們在思考原因或結構時，各論點之間沒有互相重疊或不完善之處，以完整支持針對上一層的論點。例如「世界上有哪幾種食物？」若你回答「台灣菜、日本料理、美式料理」這就違反 MECE 的原則，有疏漏並且無法保證相互獨立（墨西哥菜、韓式料理不是世界上的食物？台灣菜、日本料理有沒有相近菜色會重複？），然而倘若是回答「素食、葷食」，便符合 MECE 原則，因為菜色確實非素即葷。

金字塔原理對於無論表達、思考、問題解決和演示，都是相當好用的工具，在各場合間加以使用，溝通也會事半功倍哦。

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