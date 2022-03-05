辦公室最討厭行為？　眾人點名「2巨雷」噁爆：受不了

▲職場最雷行為？話題引一票過來人熱烈討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

你身邊有這樣子的同事嗎？ 一名網友近日在網路論壇上發文表示，自認最厭惡同事香水味太濃，令他上班超崩潰，同時他也好奇發問「辦公室做什麼事會讓人討厭」，問題一拋出後，隨即引發熱烈討論。

有一名網友在批踢踢WomanTalk發文表示，自認為同事香水味太濃最讓人受不了，「大概一次噴十下，工作八小時會補噴3-4次（一樣10下的那種），加上公司是小型辦公室，一進去就會充斥濃郁香水味，我都懷疑她是拿香水洗澡。

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原PO還提到，上次跟朋友們聊，有個朋友說他最怕「指甲很長的那種同事打鍵盤」，因為整個辦公室都是她指甲敲鍵盤的聲音，還有閒聊超大聲喜歡把家務事拿出來說，但大家真沒興趣聽，或是吃東西很大聲之類的，不過這些我都還好，戴耳機就OK，「香水我就真的不行，鼻子太不舒服了」。

▲辦公室「最討人厭」行為？眾人齊點名2味道受不了。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多上班族熱烈討論，「打哈欠跟打嗝」、「有精神問題但沒病識感的同事、自言自語碎碎念、情緒起伏大」、「大媽聊八卦聊是非，同事逛網拍摸魚」、「打噴嚏不戴口罩不遮嘴巴」、「打聽別人私事，在背後耍心機黑你的同事」、「午休時同事發出的抖腳聲」、「PM無法溝通」、「吸牙縫、咳痰，超級煩」。

其中，不少過來人同意原PO看法，認為同事香水味太濃最討厭，「香水+1」、「前男同事香水味超濃，濃到衣服都是他的味道，現在想起來就覺得噁」、「香水味+1，嘔嘔嘔」、「香水味太重真的受不了」，同時也有不少人指出同事體臭也難以忍受，「體臭不自知比較可怕，可以有辦法聽不到噪音，但沒辦法不呼吸啊」、「狐臭狐臭真的超噁」、「最怕旁邊的人（狐臭）太臭」。