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母女怕貓狗！她要求家教「不能餵浪浪」遭拒...怒轟：自私　網噓爆

▲▼東莒福正聚落，貓，流浪貓，浪浪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO要求家教老師「不要餵浪貓」遭拒。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者謝欣辰／綜合報導

普遍民眾都認為毛小孩很可愛，但還是有少數人會感到害怕。有位網友在《爆廢公社》表示，因為自己跟女兒都怕貓狗，所以要家教老師不要餵浪浪，沒想到卻遭到拒絕，讓她怒轟「會不會太自私？」

原PO表示，女兒每個禮拜都會去一位家教老師家補習，並且也已經補了很多年，直到老師家最近養了一隻狗，「因為我本身很怕貓狗，女兒也被我影響跟著怕」，所以原PO只好請老師幫忙，在女兒上課的時候把狗狗關起來，也得到老師同意。

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沒想到過一陣子，原PO發現老師家門口有擺飼料，一問之下才發現老師有餵浪貓的習慣，「有一天我來接女兒剛好遇到浪貓，我們母女倆都呈現崩潰狀態」，於是原PO要求老師不要餵浪浪，卻遭到老師拒絕「沒辦法不餵，貓很可憐」，向原PO母女直言，「建議找別間補習班上課」。

原PO聽到傻眼，認為家教不能說換就換，並開始質疑「這位老師會不會太自私，想養什麼就養什麼」，原PO解釋，老師家裡都有學生跟家長進出，「應該要顧及基本衛生和他人觀感」。貼文一出，網友們一面倒噓爆，「人家都叫妳別去了，妳還在糾結什麼」，「已經配合你把自家的狗狗關起來了，現在連門外餵養的浪貓也要管，你有夠自私的」，「公共場所的定義？那不是他家嗎？不是私人住宅嗎」。

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