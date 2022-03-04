米迪幼兒園學童父也確診　N抗體陽性、Ct值36「應為舊案」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增2例本土個案，米迪幼兒園傳播鏈再增1人確診，為昨天公佈的學童（案20752）父親，年約40多歲，2/7、3/3兩度採檢陰性，昨日再次安排採檢，釐清是否在更早之前就感染，結果顯示N抗體陽性、Ct36。指揮中心發言人莊人祥表示，個案應處時陰時陽階段，應為舊案。

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▲米迪幼兒園個案關聯。（圖／指揮中心提供）

陳時中昨日表示，案20752在幼兒園群聚時已被匡列，當時採檢為陰性，後陰轉陽確診，已安排7名同住家人檢驗PCR與抗體，釐清感染源頭。

醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，米迪幼兒園群聚源頭可能是一家三口的家長（案20483、20484）在外工作或因生活所需有相關足跡，再把病毒從其他地方帶進家裡傳給小朋友，但究竟與哪一條本土傳播鏈有關，還有待後續基因定序釐清。

案20484發病至今已14天，一般病毒傳到下一波間距為2~3天，病毒複製速度快，以此推算已經傳了4波。第一波是從家庭傳到幼兒園，第二波是從幼兒園傳給其他家庭，第三波為其他家庭群聚，第四波為透過職場工作再傳給其他家庭。目前全案已擴及3國小、31人染疫。