大停電！高雄醫護「興達電廠」2原因難歲修　Wecare：高雄真辛苦

▲興達電廠汽機廠房。（圖／台電提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台電位於高雄的興達電廠3日開關場事故，導致全台各地出現停電災情。高雄一名診所醫師直指興達電廠難以歲修的兩大原因，直言「要怪興達電廠之前，要不要怪北部人為什麼不自己的電自己發？」對此，Wecare高雄也轉發該則留言表示，「高雄，真的很辛苦。」

該名醫師表示，興達電廠無法歲修的原因有二，首先是機組要負擔中北部的用電，因此沒時間升級成低污染高燃燒效率的機組，其次為新機組因為之前環團吵重新環評要延後至少8個月，「要怪興達電廠之前，要不要怪北部人為什麼不自己的電自己發？」

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高雄，真的很辛苦。 由 Wecare高雄發佈於 2022年3月3日 星期四

該名醫師指出，台灣的多處停電，是因為興達電廠機組問題，也代表中北部無法自己靠自己，這幾年一直是南電中北送，「北部人要靠腰可以，要搞清楚狀況」，而該文也被罷韓團體「WeCare高雄」轉傳表示，「高雄，真的很辛苦。」

網友看完紛紛留言，「高雄真的是黑鍋王；凡事推高雄，什麼責任都可以推得一乾二淨。高雄是有欠你們嗎？！」「高雄人真的可憐 空污吸飽吸滿，又最慢復電」、「電廠零件爆炸損壞造成整條大停電，總是有人腦袋邏輯錯亂認為是電量不足」、「以後各縣市自己的電自己負責，自己蓋電廠發電自己用…不要別的縣市發電給你們用」、「蛋也要北送，菜也要北送，電也要北送，垃圾又要幫忙燒，北部可以有點承擔嗎」、「一直戰南北真的沒什麼意義欸，有問題的絕對是發電政策啊」。

▲經濟部長王美花。（圖／ETtoday攝影中心攝）



然而，經濟部長王美花於3日晚間9時在台電「0303停電事故」記者會表示，興達電廠此次事故原因為大修後做測試，同仁沒有按照相關程序操作，引起跳電、跳脫，才會導致變電所出問題，進而讓南部停電。

補償部分，王美花宣布，補償方案會比照萬隆變電所專案補償方式，工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折。

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