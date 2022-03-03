精障自立生活支持中心成立　陳時中、蔣萬安同台揭牌「站兩邊」

▲陳時中出席精神障礙者社會融合與自立生活支持中心揭牌儀式。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣社會心理復健協會成立全台首個「精神障礙者社會融合與自立生活支持中心」，今（3）日舉行揭牌儀式，台北市長熱門候選人陳時中、蔣萬安均出席參與，兩人同台10分鐘。雖然座位被安排在同一排，但兩人中間卻隔了政委林萬億，揭牌時也「站兩邊」，至陳時中離場前無過多互動。

陳時中下午短暫出席揭牌儀式，他表示，大家都關心精障者有很多需要幫助的問題，包括如何復歸社會、與社會連結，「這是非常複雜的問題」，除了政府要努力外，民間團體與專業人員進駐，與社會融合、支持、自立生活，也能幫助精障者自立自主。他也感謝各位長官的關心與立委朋友支持，督促衛福部把事情做得更好、更順暢。

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陳時中被問到選戰議題時表示，自己與蔣委員對於精神障礙回歸社會都抱持一樣的心情，對方也在立法上給予行政單位諸多支持。但儀式結束後，陳時中為趕赴指揮中心記者會匆匆離場，兩人並未有過多互動。

全台各地上午大停電，也有診所傳出冰箱停板，有醫師擔心疫苗恐不保。對此，陳時中離場前接受堵訪時表示，上午有受到停電影響，但還是照常辦公，也有檢查全台各地疫苗狀況，目前無大礙。