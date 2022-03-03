中國再次棄權「聯合國譴俄案」　張軍：一味施壓導致局面更複雜

▲大陸駐聯合國代表張軍（圖右）。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國大會當地時間2日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，中國大陸在表決中棄權。中國常駐聯合國代表張軍對此解釋稱，一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。

此次投票中141票贊成、5票反對，35票棄權。由於贊成票超過有效票三分之二，因此決議草案通過。俄羅斯、敘利亞、白俄羅斯、朝鮮、厄利垂亞投票反對，中國投票棄權。

根據大陸常駐聯合國代表團官網消息，張軍就中方投票立場作解釋性發言。他表示，中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，盡管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。

他表示，2日提交的決議草案，事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，中方不得不對決議草案投了棄權票。

張軍強調，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他最後呼籲，國際社會本著負責任態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。