越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲全台　最冷「急凍12度」時間點曝

▲周末冷氣團南下溫度下降。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

今日冷空氣稍微減弱，各地氣溫回暖，周末兩天又有一波東北季風增強，不過冷空氣強度不高，主要影響為北台灣高溫下降，直到周日晚上會有大陸冷氣團南下，且華南雲雨區再度東移，全台轉溼冷，最冷時段落在周一晚上到周二清晨，最低溫下探12度。

氣象局預報員趙竑表示，今日冷空氣稍微減弱，東半部有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星降雨，其他地區多雲到晴，明日水氣最少，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨。

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周六、日兩天又有一波東北季風增強，不過冷空氣強度不高，以北台灣高溫下降為主，北部、東半部有短暫降雨。

▲周末華南雲雨區東移全台有雨。（圖／記者湯興漢攝）

周日晚上開始有一波較強冷空氣南下，預估為大陸冷氣團，屆時各地天氣轉冷，加上華南雲雨區再度東移，北部、東北部有雨，中部、東部及其他地區都有短暫雨，等於是全台又雨，明顯雨勢將持續到下周一，周二轉乾，剩下東半部、北部山區有短暫雨，冷氣團影響則持續至周三。

溫度方面，今明兩日氣溫較高，北部、宜蘭、花蓮高溫23到25度，中南部、台東26到30度，周末兩天東北季風增強，北部、宜蘭、花蓮高溫下降1到2度，這段期間低溫都約16到17度，影響不大。

周日晚上到下周二受大陸冷氣團影響，全台低溫13到14度，北部、宜蘭可能更冷約12度，最冷時段落在周一晚上到周二清晨，直到周三氣溫才會逐步回升。