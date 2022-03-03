新竹分署拍中古機車　底價5千他狂追！1.6萬得標樂喊：好划算

▲新竹分署日前拍賣一台中古機車，引起6組人馬前往搶標。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署(下稱新竹分署)每個月的第1個禮拜2下午3點全台各分署會舉行123聯合拍賣會，拍賣商品從汽機車、土地、房產、金條金飾等等，五花八門，有老馬識途的民眾經常趁機「撿好康」，日前新竹分署法拍一台9年車齡的機車，起標價5千元，竟引起6組人馬不斷追價，來回10次喊價，最終以1萬6千元拍下，得標的民眾說，真的很划算！

這次拍賣的機車是因車主吸毒駕車、超速行駛、無照駕駛、闖紅燈，累積欠下20幾筆金額從300元自1萬6不等的交通罰緩，總金額超過20萬元遲遲未繳，遭新竹區監理所移送強制執行。

▲這台車齡約9年的中古機車外觀保持良好，得標人認為，花一萬多元買一台買菜代步車很划算。

新竹分署前往男子家中查封這輛2013年的機車，並於3月1日聯合拍賣進行第二次拍賣，本以為該機車老舊，到場應買的民眾應該不多，結果出乎意料吸引了6組人馬競標，加上到場觀看的民眾，總計將近20人。

本次拍賣自5千元起標，喊價過程激烈，喊價超過10次以後，以1萬6千元成功拍定，拍定人繳清價金後，當場點交給拍定人，拍定人須再繳清該機車之罰鍰及汽燃費等才能辦理過戶。該拍定人表示，雖然該機車的車齡9年，還有3千5元的積欠罰緩，但作為通勤買菜車仍然相當實用，價格依然低廉划算。

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