台應避免「烏克蘭陷阱」　他喊：我們是美國另一個桃子嗎

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯、烏克蘭戰爭進入第7天，精神科醫師蘇偉碩表示，台灣應該避免「烏克蘭陷阱」，烏克蘭在地緣政治中，被美國作為削弱歐盟、俄羅斯、中國三股勢力的一個桃子，「台灣民眾的集體意識則在烏克蘭戰火猝然爆發後，才開始從潛意識中竄出一股驚恐，我們是另一個桃子嗎？」

蘇偉碩2日在臉書說，如果說現在發生在烏克蘭的戰爭，讓人感到悲傷與憤怒，我們可以學習到的就是「千萬不要把自己的利益，建立在對他人的安全威脅上，全世界每一個人、每一個語族、每一個國家、每一個區域、每一個文化都應該有生存發展的基本權利，而這已經明確記載在聯合國的人權公約上！」

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▲▼烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）政府總部遭空襲。（圖／路透）



蘇偉碩指出，這個世界上，現在只剩下三股勢力能威脅美國獨霸的勢力，分別是歐盟、俄羅斯、中國，而這三股勢力之間也有彼此的利害與矛盾；烏克蘭不幸的身處於李登輝前總統曾經感嘆的「場所的悲哀」，在地緣政治中，被美國作為削弱三股勢力的一個桃子。

蘇偉碩表示，台灣民眾的集體意識則在烏克蘭戰火猝然爆發後，才開始從潛意識中竄出一股驚恐，「我們是另一個桃子嗎」？譴責俄羅斯也好，聲援烏克蘭也罷！這些廉價的情緒表態，不但拯救不了戰火下的任何生命，還會把烏克蘭 、台灣都推往精心設計與無意識共謀的「烏克蘭陷阱」中，越陷越深！

蘇偉碩認為，世界的安全不能以犧牲任何人群的安全保障為代價，因為只要有人深陷於不安當中，恐懼的總和總會有一天集結成為坦克與飛機的燃料，「我深切盼望與呼籲在台灣生活的高度智慧的人們，捨棄廉價的情緒表態與叫囂，一同努力把台灣從烏克蘭陷阱中拉出來！」他在文末下tag「二桃殺三士」。

俄烏戰爭進入第7天，聯合國大會2日召開緊急會議，以壓倒性多數同意譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，要求俄方立刻撤出所有部隊。當表決結果顯示在螢幕上時，現場各國代表罕見起立鼓掌。