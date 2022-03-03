快訊／蘋果春季發表會3／9登場！傳史上最便宜iPhone要來了

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快訊／蘋果春季發表會3／9登場！傳史上最便宜Iphone SE要來了

▲預計蘋果將會於春季發表會發布新的Mac。（圖／取自MacRumors）

▲預計蘋果將會於春季發表會發布新的Mac。（圖／取自MacRumors）

記者閔文昱／綜合報導

許多果粉都在期待蘋果春季發表會的到來，先前最常被提到的就是3月8日將舉辦，不過3C達人Tim哥3日凌晨在臉書「3C有意思Tim哥」發文表示，「蘋果發出春季發表會邀請函，在台灣時間3/9凌晨兩點發表。」

根據外媒9to5mac報導，蘋果可能在春季發表會推出新的 iPhone SE，而目前所有的傳言都表明新款 iPhone SE 3 的設計與當前的 iPhone SE 相同。日本蘋果部落客 Macotakara 以及分析師郭明錤、DSCC 的 Ross Young 認為，新版的iPhone SE將配備與 iPhone 8 設計相同的 4.7 吋 LCD 顯示螢幕。

新 iPhone SE 3 價格點可能會保持在 399 美元的價格，換算成新台幣約1萬1000元左右。對照目前台灣蘋果官網販售中的第二代iPhone SE，售價由1萬3500元起跳。預料，第三代iPhone SE雖可望維持平價風格，是最便宜的蘋果入門手機，但加上匯率關稅等因素，實際在台灣售價不會跟美國一樣。

彭博社的 Mark Gurman預期，蘋果還將會在春季發表會中還會推出至少一款新 Mac，推測可能是高階 Mac mini 和更新後的初階 13 吋 MacBook Pro，隨後在 5 月或 6 月左右推出另一輪新 Mac。

Mark Gurman還認為，這次發表會也會推出2022新款iPad Air，將搭載A15仿生晶片、支援5G，而蘋果這次也可能會推出最新款的作業系統iOS 15.4，來搭配3月發表會和相關新機。

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