不只第三代iPhone SE！　蘋果春季發表會有望看到「4項新品」

▲據外媒報導，蘋果將在春季發表會中發布第三代iPhone SE和其他新品。（圖／記者吳珍儀攝）



記者吳珍儀／綜合報導

彭博社資深記者馬克·古爾曼在推特表示，蘋果將在春季發表會中發布新的 iPhone SE和其他產品。古爾曼也指出春季發表會可能會在3月或4月登場。雖然春季發表會還未到來，但已有多項新設備被指可能在發表會上登場。

第五代iPad Air

消息指出蘋果正在開發第五代iPad Air，功能將媲美第六代iPad mini，規格部分可能採用A15仿生晶片、並採用具有中央框架功能的1200萬像素超廣角前置鏡頭、並支援5G。

第三代iPhone SE

天風國際分析師郭明錤指出，第三代iPhone SE將在春季發表會推出，將採用與當前型號相同的設計，配備4.7吋螢幕、保留Touch ID設計，並會有更厚的邊框。郭明錤表示，第三代iPhone SE最大的升級包含支援5G和A15仿生晶片。

此外，分析師Ross Young則指出，蘋果計劃在2023年或2024年發布配備5.7吋更大螢幕的第四代iPhone SE。

新版 27 吋 iMac

傳言指出，蘋果計劃在2022年上半年發布重新設計的27吋 mini-LED螢幕iMac。新的 27吋iMac有望支援ProMotion 120Hz 自動適應刷新，採用 M1 Max 晶片。

Mac Mini

蘋果在2020年11月推出配備M1晶片的Mac mini，但目前僅限於低階配置，高階機型仍使用英特爾的處理器。據外媒指出，蘋果有望在今年發布配備M1 Pro和M1 Max晶片的高階Mac mini機型，目前雖然未有具體時間，但外媒指出可能在3月或4月的春季發表會，與27 吋 iMac一同發布。