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吳斯懷「如願」進國防委員會　藍說重話力挺：洩密就法辦

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 立委林為洲 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院新會期展開，將於7日舉行召委選舉。國民黨團2日完成各常設委員會名單，確定不分區立委、退將吳斯懷進入外交及國防委員會。國民黨團總召曾銘宗表示，不懂民進黨為何要怕吳斯懷，「假如他（吳斯懷）以後洩密、做了對不起國家的事，該法辦就法辦。」

吳斯懷2016年11月與32名退降到大陸參加「孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，更被拍到在台下聽中國國家主席習近平演說。因此，多次被民進黨團質疑，並貼上「中共同路人」的標籤。而吳斯懷經國民黨不分區立委名次進入立法院後，前2年都未能如願進入外交及國防委員會。

民進黨立委趙天麟表示，吳斯懷是不分區立委，言行舉止代表國民黨的形象、路線；他認為，國民黨前兩年還有克制，未將吳斯懷排進外交國防委員會，沒想到第三年就現出原形，尤其在俄羅斯侵略烏克蘭的時間點，選擇有疑慮的退將，是國民黨很重大的錯誤決定，將導致國民黨低迷的形象再次受創，進而影響2020年的選舉。

對此，國民黨團總召曾銘宗表示，他不懂讓吳斯懷進入國防部委員會為何會有爭議，國民黨都依照制度、積分規定分配，且吳有國防專業，反問民進黨為何害怕吳斯懷進入國防委員會？「國防委員會有什麼見不得人的事情嗎？我相信邱部長都不會反對！」

曾銘宗表示，民進黨或想阻止吳斯懷進入國防委員會，就必須提出正當的理由，若吳斯懷洩密就送去法辦，「假如他以後洩密、做了對不起國家的事，該法辦就法辦！」

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