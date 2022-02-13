新北通訊行老闆遭活活打死　前店長等4男遭聲押

記者林冠吟、陳雕文／新北報導

新北市中和區34歲的鍾姓通訊行老闆，遭詹姓前店長夥同4人活活打死，詹男等人落網後，新北地檢署訊後認為詹男與相關共犯涉傷害致死重罪，且有勾串及滅證之虞，13日凌晨1點40分訊後，將涉嫌動手打人的詹男等4人向法院聲請羈押禁見。

▲痛下殺手的詹姓前店長。（圖／記者陳雕文攝）



檢察官指出，詹姓前店長（23歲）與陳姓店員（24歲）、林姓（23歲）、潘姓（23歲）男子等4人聯手毆打鍾男（34歲）致死，5人共同涉傷害致死罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方後續也將夥同法醫對鍾男的遺體進一步相驗，以釐清詹男等人是否有殺人犯意。

▲打人的詹姓男子見鍾男癱軟倒地，眾人急忙將鍾男扛上車送往亞東醫院。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起案情，據了解，34歲的鍾姓男子，一個多月前開始在莒光路上的3C通訊行當老闆，但跟24歲詹姓前老闆疑有金錢糾紛。詹男心生不滿，11日上午找了3男1女到場助陣，後來4名男子開始圍毆鍾男，疑因出手太重，導致鍾男倒地不起，當場失去心跳，眾人也嚇了一跳，當即鳥獸散，並將鍾男送往亞東醫院，但鍾男經急救後仍宣告不治。

警方隨後組成專案小組，循線將犯嫌全數逮捕，並在板橋區的垃圾場挖出凹陷變形的鋁棒，與沾血的死者衣物。

▲警方在垃圾場找出犯案凶器以及死者血衣。（圖／記者陳雕文翻攝）