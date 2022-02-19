　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

受刑人教唆！2惡徒當街痛毆戒護科長遭收押　外役監展開內部調查

▲▼2名對花蓮監獄科長施暴之年輕男子，經專案小組連夜調查後，發現內情不單純，移送地檢署收押深入偵辦。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼2名對花蓮監獄科長施暴之年輕男子，經專案小組連夜調查後，發現內情不單純，移送地檢署收押深入偵辦。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣花蓮市德安一街15日發生疑似因行車糾紛而衍生之街頭暴力事件，花蓮分局研判案情事有蹊蹺，連夜成立專案小組，積極蒐集事證，案經檢察官訊問後，認案經檢察官訊問後，認被告2人共同涉犯刑法殺人未遂、 傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

警方表示，19歲劉姓及18歲黃姓男子到案後，強調全案只是行車糾紛，但警方調閱監視器發現，並不像意意外追撞，疑似蓄意放慢速度後又輕踩油門致追撞，更令人感到奇怪的是，發生意外後雙方下車並未爭執，周姓戒護科長及妻小隨即就遭棍棒及辣椒水攻擊。

▲▼2名對花蓮監獄科長施暴之年輕男子，經專案小組連夜調查後，發現內情不單純，移送地檢署收押深入偵辦。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮地檢署獲報後，認為案情恐非單純而有深入追查必要，即由檢察官指揮花蓮分局組成專案小組，蒐集事證深入調查。外傳周姓科長先前曾以疫情為由，未核准受刑人返家奔喪，不排除是遭幫派成員蓄意報復。

檢察官江昂軒認為劉、黃二人涉嫌殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，17日深夜向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

自強外役監則回應，已進行內部調查，並配合檢警偵查；周科長從矯正署調來外役監約二年多，負責督導戒護人員從事相關管理工作，並未與人結怨。

新任分局長呂育騰表示，警方對於治安維護視為首要任務，不容許任何暴力挑釁，必定從速從嚴偵辦，全力遏止不法。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
今天是罕見吉日！「4星座」財運旺爆　錯過再等一年
逼兒喝「19年前母乳」！　媽興奮：成年禮物
爬樓梯超傷膝？　專家每天爬6F揭真相
快訊／台9線爆重大車禍！　2死2傷1命危
明天是「今年冬季最冷一天」！　一圖看懂溫度變化
丟丟妹直播驚見「雙人上下抖動」！　大尺度畫面全播出
報復前男友下海拍AV！　26歲女大生「超狂身分起底」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中五岔路口科技執法啟用　2天拍下近7百件違規罰款進帳40萬

遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」　法官輕判2年還要賠50萬

快訊／花蓮台9線超車失控撞路樹！車成廢鐵2死2傷1命危

受刑人教唆！2惡徒當街痛毆戒護科長遭收押　外役監展開內部調查

高雄深夜1人球棒隊！砸門鎖喉問「你親共厚」　鄰居無辜險爆頭　

撞擊瞬間曝！外送員路口遭小客車撞「當場噴飛倒地」

搞丟金獎畫家參展作品郵局只賠575元　事隔10天畫作離奇尋回　

騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

台中五岔路口科技執法啟用　2天拍下近7百件違規罰款進帳40萬

遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」　法官輕判2年還要賠50萬

快訊／花蓮台9線超車失控撞路樹！車成廢鐵2死2傷1命危

受刑人教唆！2惡徒當街痛毆戒護科長遭收押　外役監展開內部調查

高雄深夜1人球棒隊！砸門鎖喉問「你親共厚」　鄰居無辜險爆頭　

撞擊瞬間曝！外送員路口遭小客車撞「當場噴飛倒地」

搞丟金獎畫家參展作品郵局只賠575元　事隔10天畫作離奇尋回　

騎士自撞路樹倒地起不來　13輛汽機車「冷血」繞開繼續走

截肢女孩總公司起底！主管控：她要兩千萬　高雄勞工局出手勞檢

他上網學改4槍藏情趣用品堆　學習力超強...3槍具殺傷力

228連假來這！新景點「屏菸1936文化基地」2／25開幕　3月底前免費

柯佳嬿、隋棠搶穿「彩色縫線運動鞋」！　Chloé扇貝紋厚底太可愛

台中五岔路口科技執法啟用　2天拍下近7百件違規罰款進帳40萬

太離譜！Sandy遇詐騙電話稱「親弟遭綁」　盜用憲哥聲音詐財400萬

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

2022上半年4星座錢賺到滿出來！　第1名「最吸金體質」數錢到手軟

金正恩搭豪華遊艇渡假！溜藍色滑水道被意外抓包　疑動向不單純

遭父性侵女兒求情「不想爸爸被關」　法官輕判2年還要賠50萬

台南民眾依約施打疫苗被拒　竟是這個理由！

北京冬奧發言人稱「台灣是中國一部分」　陸委會：謬論違反奧會憲章

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

苗栗女領最低薪！右腿截肢崩潰：需要幫助

即／新竹10歲男童跌頭前溪　同學嚇找媽媽

截肢女工「無良闆娘」總公司遭起底　網湧一星負評洗版

翁加入「飆股群組」　千萬退休金泡湯

即／嘉義某高中男學生墜樓！搶救宣告不治

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

財政部官員詐領差旅費　因刷卡住飯店破功

永和火警一家三口受困　丈夫無生跡

快訊／台9線超車失控撞路樹！2死2傷1命危

更多熱門

相關新聞

他酒醉挑釁8人　躲廁所避難

他酒醉挑釁8人　躲廁所避難

北市中山區在情人節當天凌晨，於林森北路133巷一家酒吧發生鬥毆衝突，其中一方因喝酒醉跑到隔壁桌挑釁，隔壁桌8人其中2人不爽追打該名男子，最後店家把男子帶進廁所保護並報警，警方到場將受傷男子送醫包紮。

活化世界級古蹟　她參與協作會議共創遠景

活化世界級古蹟　她參與協作會議共創遠景

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

兩度闖前女友家動粗　恐怖情人涉5罪起訴

兩度闖前女友家動粗　恐怖情人涉5罪起訴

少年嫖妓嫌小強害沒性致　求退費慘被暴打

少年嫖妓嫌小強害沒性致　求退費慘被暴打

關鍵字：

監獄科長當街毆打單纯受刑人教唆 嚴辦暴力挑釁

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

好奇「毛孩在家做什麼」！她看監視器這一幕哭了

莉婭不離婚！深夜破冰謝和弦「一稱呼曝家庭現況」

快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪搶救不治

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面