受刑人教唆！2惡徒當街痛毆戒護科長遭收押　外役監展開內部調查

▲▼2名對花蓮監獄科長施暴之年輕男子，經專案小組連夜調查後，發現內情不單純，移送地檢署收押深入偵辦。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣花蓮市德安一街15日發生疑似因行車糾紛而衍生之街頭暴力事件，花蓮分局研判案情事有蹊蹺，連夜成立專案小組，積極蒐集事證，案經檢察官訊問後，認案經檢察官訊問後，認被告2人共同涉犯刑法殺人未遂、 傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

警方表示，19歲劉姓及18歲黃姓男子到案後，強調全案只是行車糾紛，但警方調閱監視器發現，並不像意意外追撞，疑似蓄意放慢速度後又輕踩油門致追撞，更令人感到奇怪的是，發生意外後雙方下車並未爭執，周姓戒護科長及妻小隨即就遭棍棒及辣椒水攻擊。

花蓮地檢署獲報後，認為案情恐非單純而有深入追查必要，即由檢察官指揮花蓮分局組成專案小組，蒐集事證深入調查。外傳周姓科長先前曾以疫情為由，未核准受刑人返家奔喪，不排除是遭幫派成員蓄意報復。

檢察官江昂軒認為劉、黃二人涉嫌殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，17日深夜向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

自強外役監則回應，已進行內部調查，並配合檢警偵查；周科長從矯正署調來外役監約二年多，負責督導戒護人員從事相關管理工作，並未與人結怨。

新任分局長呂育騰表示，警方對於治安維護視為首要任務，不容許任何暴力挑釁，必定從速從嚴偵辦，全力遏止不法。