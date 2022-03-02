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15年前上網買棉條違法！台灣首部生理用品發展史　打造月經平權

▲衛生棉、衛生棉條。（示意圖／123RF）

▲從前沒有這麼多生理用品可以選擇。（示意圖／123RF）

記者林育綾／台北報導

15年前衛生棉從網路購買衛生棉條，竟然是違法行為！從前不喜歡用衛生棉的人，無法像如今有布衛生棉、月亮杯、月亮褲等多種生理用品選擇，不過一群女生為了改變現象各自投入研發，也改變了整個台灣的生理用品市場。

大塊文化即將出版《從零開始打造月經平權》，可說是台灣第一本生理用品發展史。其中創立台灣第一個導管棉條品牌「凱娜」的曾穎凡，就在書中提到，年輕時在美國念書，看到美國超市貨架上滿滿都是棉條，讓她腦中浮現「為什麼我們沒有」的念頭，衝動之下她開始進口棉條販售，卻碰上醫療法規禁止於網路上販賣二級醫療用品，但越挫越勇的她，最後決定跳過進口、談代理等普通人的創業之路，選擇直接成立本土的棉條品牌，建立國內完整的棉條生產線。

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另外還有透過集資，三天內賣出三千五百件吸血內褲「月亮褲」的史文妃與陳苑伊，創業之路其實也並不輕鬆，當時台灣沒有吸血內褲，而歐美女性的臀型與台灣不同，不適用台灣女生，讓兩人萌生要做出「台灣製造」好用的的吸血內褲，為此費盡心思使用登山用品級的防水布料，設計獨家專利防漏車縫工法，才有如今外銷到日本伊勢丹、蔦屋書店、大丸百貨，以及香港東南亞的月亮褲。

史文妃與陳苑伊還曾經前往世界月經大會，藉此向世界宣傳台灣的獨特之處，最後驚喜地發現，台灣不僅在個人生產研發上非常獨特，在創造女性的選擇空間上，也完全不輸海外。

因為許多國家因為幅員廣大、物流作業不便，不是每間藥妝店都能買到棉條、月亮杯、月亮褲等這麼多元的生理用品；但在台灣，這些用品卻是隨時能在屈臣氏、康是美等商店買到，這也是台灣令人驕傲的地方。

▲▼台灣首部生理用品發展史《從零開始打造月經平權》3月發行。（圖／大塊文化）

▲台灣首部生理用品發展史《從零開始打造月經平權》3月發行。（圖／大塊文化）

如今，史文妃與陳苑伊決定要記錄台灣的特殊之處，因此催生了《從零開始打造月經平權》這本書。她們採訪了布衛生棉的研發者之一「櫻桃蜜貼」的Cherry、一手打造棉條與月亮杯市場的凡妮莎，並陳述研發生理用品的點點滴滴。

她們認為無論是Cherry、凡妮莎或是她們自己，所抱持的理念都是讓所有台灣女孩擁有「更多選擇」。所謂的女性權益，並不只是在法律、職場上爭取更平等的空間，也是創造更多讓女孩能舒服過生活的生理用品選擇權。這些研發初衷、突破的法律瓶頸、技術內幕，以及從未公開的產品手稿，都收錄在書中。

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