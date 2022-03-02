貿易商放棄與俄交易！歐洲天然氣價格「創歷史新高」　1天內漲60％

記者趙蔡州／綜合報導

受到俄烏戰爭持續、俄羅斯銀行被逐出SWIFT、貿易商放棄購入俄羅斯天然氣等影響，歐洲天然氣價格今天（2日）創下歷史新高，荷蘭天然氣期貨價格上漲至每兆瓦時194歐元（約新台幣6千元、215 美元），已經是上周五（2月25日）的兩倍多，預計能源危機將持續。

根據美國CNN報導，由於俄烏衝突及各國、各機構制裁影響，導致許多商品價格上漲，像是布蘭特原油周三突破每桶113美元（約新台幣3165元），荷蘭天然氣期貨價格則上漲至每兆瓦時194歐元，價格與周二（1日）相比上漲了60％，甚至是上周五（2月25日）價格的兩倍多。

▲北溪天然氣2號管線。（圖／達志影像／美聯社）

由於戰爭影響，儘管俄羅斯持續供應並出口天然氣，貿易商仍憂心供應隨時會中斷，放棄或不願意購入俄羅斯天然氣，但歐洲約40％的天然氣依賴俄羅斯，任何中斷供應都可能讓價格長期保持高位。

市場分析師弗羅利（Alex Froley）表示，俄羅斯天然氣目前有許多不確定性，像是英國就禁止了俄羅斯擁有及控制的船隻駛入港口，「貿易商可能會擔心歐洲（其他國家）是否會對俄羅斯船隻實施類似的禁令」。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，制裁雖未針對其能源、物資出口，卻由於金融系統制裁，造成俄羅斯出口產品困難，導致企業放棄或不願意購買，進而讓貿易停滯及投資撤出，若2日的俄烏第2輪談判沒有結果，預計能源危機將會繼續下去。

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