《匿名者》號召鍵盤參戰！俄羅斯餐廳刷一排「普丁害我沒食慾」

▲「匿名者」向俄羅斯政府發動網路戰爭。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者閔文昱/綜合報導

烏俄衝突進入第6天,俄軍戰線停滯,遲未攻下任何烏克蘭重要城市,全球各國群起制裁,以實際行動聲援烏克蘭。對此,有醫療粉專就揭露,俄羅斯封鎖網路,不讓自己人民看到烏克蘭的訊息,因此為了讓更多俄羅斯人知道普丁在做什麼,《匿名者》(Anonymous)號召網友到Google Maps上的俄羅斯餐廳、景點留下「普丁入侵烏克蘭害我影響食慾」的言論,突破訊息封鎖。

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」2日在臉書發文指出,俄羅斯封鎖網路,不讓自己人民看到烏克蘭的訊息,掩飾自己的侵略行為,「因此讓更多俄羅斯人知道普丁在做什麼爛事很重要!黑客組織 Anonymous 現在有一招可以突圍!歡迎大家鍵盤參戰!」

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040