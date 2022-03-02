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台南中年高教失業率6都最差　陳以信轟黃偉哲：不懂就業結構

▲▼台南中年高教失業率創新高六都最差 。（圖／陳以信辦公室提供）

▲台南中年高教失業率創新高6都最差 。（圖／陳以信辦公室提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對台南市失業問題，國民黨立委陳以信今（2日）提出質疑，台南市長黃偉哲上任3年，並未降低台南市民平均失業率，尤其中年人口與高教人口失業率都增加，台南都成為6都最嚴重，黃偉哲不懂就業結構，導致過去3年持續惡化。

陳以信表示，研究台南失業率細項顯示，台南就業結構有更嚴重問題。以年齡別來看，台南45到64歲的中年人口失業率，去年是2.7%，過去四年都是六都最高。他指出，中年就業人口是家庭最重要支柱，中年爸媽失業對家庭經濟是重大打擊，台南家戶平均收入為何變成六都最低，顯然中年失業問題就是背後成因。

陳以信進而指出，台南具大專教育程度以上人口失業率，連續兩年持續惡化，去年攀升到4.3%，為台南新高，也是六都最高。而高教人口失業率增加，反映出台南高教高薪的職位愈來愈少，好工作賺錢工作愈來愈少，顯示黃偉哲所創造的工作機會，大多都是低薪的新進職位工作。

陳以信批評，黃偉哲將台南就業結構越調越糟糕，中年與高教人口工作機會愈來愈少，進而影響家庭平均收入長期停滯，才讓台南過去幾年經濟，成為六都成長最低的地方。

陳以信強調，黃偉哲不是學經濟的，他是經濟學博士，他把台南經濟問題指出來，是希望為台南市民好，更要為台南市民權益追問黃偉哲到底。

最後，陳以信嗆黃偉哲，雖然不敢回答黨內同志問題，不願同意公開他當年資料，但那是民進黨家務事他不關心，只希望黃偉哲盡快回答市政問題，為自己的施政成績辯護，否則有失市長職責，有害市民權益。

▲▼台南中年高教失業率創新高六都最差 。（圖／陳以信辦公室提供）

▲▼台南中年高教失業率創新高六都最差 。（圖／陳以信辦公室提供）

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