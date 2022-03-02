　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海過去一周每天都發現台灣輸入患者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著民眾春節後陸續返回大陸，上海過去一周每天都發現台灣輸入患者。根據上海市衛健委今早通報，3月1日，通過口岸聯防聯控機制，報告37例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中來自台灣的確診者6例。近一周，累計來自台灣的新冠肺炎確診者已達14例，另有3例無症狀感染者。

通報顯示，1日發現來自台灣的感染者中，5人為台灣居民，另一人為在台灣工作的大陸籍人士，抵達上海的日期從2月14日到24日不等。

目前上海在院治療的確診病例有510例，其中371例來自香港，20例來自新加坡，19例來自加拿大，17例來自台灣。

針對上海近期境外輸入確診者明顯增多，上海市衛健委主任鄔驚雷在1日下午舉行的記者會中表示，近日部分周邊國家和地區新增病例快速增長，大陸十幾個省市也發生了本土疫情，上海「內防反彈」、「外防輸入」的形勢嚴峻，面臨更多挑戰和壓力。2月28日，上海市定點醫院在院病例數已達到疫情發生以來的最高位。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡指出，新冠病毒從開始到現在不斷變異，傳播性比較強，但致病力在下降，輕症、無症狀感染者比例越來越多，從全球來看也都呈現這一趨勢。

不過，台灣隨著疫情逐漸趨緩、疫苗覆蓋率上升，衛福部近日表示，從3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包含口罩規定放寬、大眾運輸開放飲食、入境居家隔離天數縮短等。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

正版又輸了！無印良品吿「大陸山寨」商標無效遭駁回　法院給理由

俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

聯大2758號決議不合乎兩岸現狀　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

2022兩會／陸GDP潛在增速5.5%　「非下調」重回正常經濟軌道

2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

正版又輸了！無印良品吿「大陸山寨」商標無效遭駁回　法院給理由

俄烏爆戰火「美艦通過台海」　陸：14億人面前「任何威懾如廢鐵」

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

夾滿芋頭鮮奶油、莓果果醬！超夯「芋頭千層、藍莓起司千層」回歸

他問騎車下坡有頓挫感是操作不當？網：轉速及油門控制很重要

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！　差5秒人就沒了：沒我就沒他

葉耀元／核武戰爭一觸即發？　俄若發動將成世界公敵

WiFi 6E檢測能力再進化　東研信超取得TAF認可

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

又輸了！無印良品吿大陸山寨商標無效遭駁回

陸外交部：台灣不關日本的事

陸兩會涉台報吿軟硬兩手

陸GDP「潛在增速5.5%」

拜登訪團抵台　陸：派任何人都是徒勞

美艦通過台海　陸：任何威懾如廢鐵

拜登代表團訪台「安撫或提醒？」

台灣輸出病例突狂增！上海通報發現6例

港急診室淪停屍間！港府月薪11萬徵陸照護員

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿

中國留學生滯留烏克蘭　躲防空洞衰染新冠

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

兩岸互不隸屬　國台辦：「謀獨」跳越高摔越慘

更多熱門

相關新聞

看烏克蘭經驗　台要保持美中等距

看烏克蘭經驗　台要保持美中等距

夾在兩大強權之間的小國，如果對自己國家的認同是分裂的話，一但打破維持現狀的穩定，危機四伏，小則兵兇戰危，大則國破家亡。烏克蘭是自由獨立的民主國家，選出喜劇演員的總統，親美依靠西方的結果引來俄羅斯的戰火，現在又宣稱要做中立國，何必當初！

政府狠打房　台灣房價還會漲嗎？

政府狠打房　台灣房價還會漲嗎？

高雄新地標洲際酒店開箱！

高雄新地標洲際酒店開箱！

2月台灣新車銷量前10強出爐

2月台灣新車銷量前10強出爐

美派超重量級訪團來台　白宮：傳達支持

美派超重量級訪團來台　白宮：傳達支持

關鍵字：

台灣輸出上海台灣

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面