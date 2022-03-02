警訊？台灣本土趨緩卻「天天輸出病例」　上海今日通報發現6例

▲上海過去一周每天都發現台灣輸入患者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著民眾春節後陸續返回大陸，上海過去一周每天都發現台灣輸入患者。根據上海市衛健委今早通報，3月1日，通過口岸聯防聯控機制，報告37例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中來自台灣的確診者6例。近一周，累計來自台灣的新冠肺炎確診者已達14例，另有3例無症狀感染者。

通報顯示，1日發現來自台灣的感染者中，5人為台灣居民，另一人為在台灣工作的大陸籍人士，抵達上海的日期從2月14日到24日不等。

目前上海在院治療的確診病例有510例，其中371例來自香港，20例來自新加坡，19例來自加拿大，17例來自台灣。

針對上海近期境外輸入確診者明顯增多，上海市衛健委主任鄔驚雷在1日下午舉行的記者會中表示，近日部分周邊國家和地區新增病例快速增長，大陸十幾個省市也發生了本土疫情，上海「內防反彈」、「外防輸入」的形勢嚴峻，面臨更多挑戰和壓力。2月28日，上海市定點醫院在院病例數已達到疫情發生以來的最高位。

復旦大學上海醫學院副院長吳凡指出，新冠病毒從開始到現在不斷變異，傳播性比較強，但致病力在下降，輕症、無症狀感染者比例越來越多，從全球來看也都呈現這一趨勢。

不過，台灣隨著疫情逐漸趨緩、疫苗覆蓋率上升，衛福部近日表示，從3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包含口罩規定放寬、大眾運輸開放飲食、入境居家隔離天數縮短等。