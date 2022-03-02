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社會 社會焦點 保障人權

台中翁網交嫩妹狂買遊戲點數　警員苦勸半小時他還不高興

▲台中市一名8旬老翁買遊戲點數被懷疑是詐騙，警員苦勸30分鐘後才說「好啦、都聽你們的」。（圖／警方提供）

▲台中市一名8旬老翁買遊戲點數被懷疑是詐騙，警員苦勸30分鐘後才說「好啦、都聽你們的」。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名80歲彭姓老翁在約會交友網站交上嫩妹，黃昏之戀談得很開心，彭男後來多次被嫩妹要求到超商購買遊戲點數，這次要買5千元，老人家買遊戲點數？店長覺得有詐報警，彭男先是推託幫友人購買，甚至還反問「有問題嗎？」最後在員警苦勸半小時後，彭男有點不高興的說「好啦、聽你們的、不要再買了」，而以前所匯出的9萬5千元已拿不回來了。

台中市警第二分局立人派出所警員王楚翔、周明儀，2月28日中午接獲北平路一家超商通報，店內有個80歲老翁要購買點數，疑似被詐騙。

員警到場後關心詢問，彭男先是推託幫友人購買點數，但從沒玩過線上遊戲的彭男，既說不出友人身分，不知道對方住處，也沒有對方聯絡電話，甚至還以防衛性口吻反問員警「有問題嗎」？

2名員警鍥而不捨、苦勸半小時後，彭男才鬆口坦承是上網交友，被要求購買點數來「激活」對方，先前買了3次，每次2到3萬元不等，已累計9萬5千元，這次聽信對方所言，以為只要再買「最後一筆」點數，就可以拿回先前投入的金錢，員警再三表示這就是「假交友真詐財」，但彭男仍執迷不悟，不承認自己被騙，最後才死心說「好啦，聽你們的，不要再買了」。

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