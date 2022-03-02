雷雨季報到！這縣市最容易「被雷打到」　閃電數量排行榜出爐

▲春夏為雷雨季，容易發生打雷閃電。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

這周六是二十四節氣中的「驚蟄」日，氣象達人彭啟明指出，在驚蟄過後將進入到一年一度的雷雨季。據統計，去年台灣周遭發生近1200萬筆閃電，閃電分布沿著集中在臺灣西部的沿山地區，閃電發生數量前三多包括臺南市、南投縣及高雄市，最容易被雷打到的縣市為嘉義市。

彭啟明在臉書貼文表示，俗話說「驚蟄聞雷米似泥」，驚蟄這天如果聽到春雷，則表示萬物復甦、今年會豐收，而從氣象角度來說，在驚蟄過後，春雨開始變多，閃電打雷的現象會開始頻繁發生，進入到一年一度的雷雨季。

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▲彭啟明解析打雷閃電相關統計。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

據統計，2021年臺灣周遭共發生近1200萬筆閃電，可以清楚看到閃電分布沿著集中在臺灣西部的沿山地區，因此最主要的閃電來源貢獻，應該就是在夏季幾乎每天都會發生的午後雷雨。

而過去幾年的落雷分布，也大致和2021年差不多，比較特別的是在2019年，受到強盛的西南季風影響，南部平地的落雷相當的多。

若以閃電發生的數量計算，2021年「最容易發生落雷縣市」前三名分別為臺南市、南投縣及高雄市。其中，臺南市及南投縣連兩年都擠進排行榜，也是因為午後雷雨發展旺盛的緣故，中南部地區的閃電數量更是占了前十名六個位子。

若考慮各縣市的面積大小，以「閃電密度」來計算，2021年「最容易被雷打到的縣市」依然是嘉義市，其後為臺南市、嘉義縣。嘉義市位處阿里山旁，夏季時午後雷雨天天發作，在「閃電密度」的排行榜上已經連續4年蟬聯第一。