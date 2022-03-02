逛燈會弄丟5年婚戒！高雄男GG　鷹眼女警神救援水溝裡尋回

▲逛燈會弄丟5年婚戒！高雄男傻了求助警方，最後順利在水溝裡找回。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名36歲的陳姓男子，日前帶著妻小去衛武營看台灣燈會，沒想到女兒把飲料打翻，他急著將手指上的婚戒取下要擦拭雙手時，卻不慎弄丟婚戒，找了許久都徒勞無功。當天執勤的女警林妏真獲報後，連忙幫忙在附近掉落處搜找，最後終於在水溝內找回璀璨婚戒。



2月27日晚上9點多，婦幼警察隊警員林妏真在衛武營燈區值勤，陳男神色慌張至服務台求助表示，因女兒將飲料打翻，他將戒指取下要擦拭雙手時，不慎將戒指掉地上。

因人潮洶湧，陳男一邊拉著女兒擔心走失，一邊在夜晚尋找小小的戒指，和老婆靠著手機微弱燈光，在地上找了許久卻途勞無功。因為是與愛妻結婚時買的婚戒，戒指見證夫妻愛情修成正果五年，雖不是價值連城，但再買也不是原本那一枚，兩人都不想輕易放棄，才焦急地求助。

▲鷹眼女警神救援，幫忙陳姓夫妻在水溝裡找回婚戒。（圖／記者賴文萱翻攝）

警員林妏真與服務站志工人員了解狀況後，立即持手電筒至掉落位置展開搜找，雖然天色昏暗，但仍無法遮蓋閃耀著愛情光芒的婚戒，最後在水溝蓋中找回那縷璀璨。

因戒指掉在深約30公分的水溝處，水溝蓋又有一半被花燈的木板壓住，一群人試了很多方法及工具，無奈一直被水溝蓋中的雜草及異物阻礙。

最後女警號召志工及保全數人，將水溝蓋及木板用力一扳，由女警伸出細長的手臂瞄準戒指一抓，順利取回婚戒。陳男見志工與員警等人汗流浹背的蹲在地上，搶救險些失去的婚戒，內心感動不已，和老婆兩人頻頻向員警致謝。