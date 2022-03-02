影／台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭引起全球關注，而烏克蘭強悍抵抗下，也陸續開始獲得世界各國的援助。烏克蘭在保衛家園過程中，肩射式刺針飛彈被視為阻擋俄軍神器，而軍聞社2日釋出最新影片，內容曝光眾多我軍刺針飛彈射擊畫面，甚至還有女兵實施拖式飛彈射擊。

俄烏戰事未見緩解，中共軍機仍持續侵擾我空域，對於國際安全情勢與敵情發展，國防部2日再發布軍聞社製作的「團結堅定、守護國家」影片，強調國軍除了有形的戰力提升之外，更展現堅定的自我防衛決心與實力，期盼大家團結一致，強化精神武裝，鞏固心防，唯有我們自立自強，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端。

▼肩射標槍飛彈。（圖／軍聞社影片）



根據最新影片釋出的畫面，放了許多刺針飛彈射擊畫面，有呼應烏克蘭這次阻擋俄軍過程中，使用刺針飛彈收到很好效果，國際也紛紛軍援刺針飛彈的味道；畫面內容曝光我軍使用「雙聯裝刺針飛彈」，雖不同於烏克蘭肩射型，該型有一底座，但我軍此類武器多架設於外島或岸邊。

至於烏克蘭此役常被討論的肩射型，我軍這次釋出的畫面，則是肩射式標槍飛彈，甚至設定成本次影片的首圖畫面；特別的是，軍聞社還釋出女兵射擊拖式飛彈的震撼畫面。

對此，國防部表示，國軍戮力建軍備戰訓練，無時無刻提升軍備與國防戰力，不僅在於止戰，更要讓全世界知道，我們不挑釁，愛好民主自由，我們是維持區域和平穩定重要且良善的力量。

國防部強調，「毋恃敵之不來、恃吾有以待之」，國軍持續厚植國防建設，加速國防自主腳步，任何的戰備訓練，都是在強壯防衛固守的力量，精練國軍，精實戰力，為維護民主自由而戰備。另一方面，團結力量大，無形戰力的維繫益發重要，對於心理層面的建設，我們絕不可鬆懈，務必堅定心防。

▼聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社影片）



▼女兵射擊拖式飛彈。（圖／軍聞社影片）

