　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

 

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭引起全球關注，而烏克蘭強悍抵抗下，也陸續開始獲得世界各國的援助。烏克蘭在保衛家園過程中，肩射式刺針飛彈被視為阻擋俄軍神器，而軍聞社2日釋出最新影片，內容曝光眾多我軍刺針飛彈射擊畫面，甚至還有女兵實施拖式飛彈射擊。

俄烏戰事未見緩解，中共軍機仍持續侵擾我空域，對於國際安全情勢與敵情發展，國防部2日再發布軍聞社製作的「團結堅定、守護國家」影片，強調國軍除了有形的戰力提升之外，更展現堅定的自我防衛決心與實力，期盼大家團結一致，強化精神武裝，鞏固心防，唯有我們自立自強，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端。

▼肩射標槍飛彈。（圖／軍聞社影片）

▲▼肩射標槍飛彈。（圖／軍聞社影片）

根據最新影片釋出的畫面，放了許多刺針飛彈射擊畫面，有呼應烏克蘭這次阻擋俄軍過程中，使用刺針飛彈收到很好效果，國際也紛紛軍援刺針飛彈的味道；畫面內容曝光我軍使用「雙聯裝刺針飛彈」，雖不同於烏克蘭肩射型，該型有一底座，但我軍此類武器多架設於外島或岸邊。

至於烏克蘭此役常被討論的肩射型，我軍這次釋出的畫面，則是肩射式標槍飛彈，甚至設定成本次影片的首圖畫面；特別的是，軍聞社還釋出女兵射擊拖式飛彈的震撼畫面。

對此，國防部表示，國軍戮力建軍備戰訓練，無時無刻提升軍備與國防戰力，不僅在於止戰，更要讓全世界知道，我們不挑釁，愛好民主自由，我們是維持區域和平穩定重要且良善的力量。

國防部強調，「毋恃敵之不來、恃吾有以待之」，國軍持續厚植國防建設，加速國防自主腳步，任何的戰備訓練，都是在強壯防衛固守的力量，精練國軍，精實戰力，為維護民主自由而戰備。另一方面，團結力量大，無形戰力的維繫益發重要，對於心理層面的建設，我們絕不可鬆懈，務必堅定心防。

▼聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社影片）

▲▼聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社影片）

▼女兵射擊拖式飛彈。（圖／軍聞社影片）

▲▼女兵射擊拖式飛彈。（圖／軍聞社影片）

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

拜登派代表團訪台　侯友宜：感謝關心台海和平與安全

影／台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

快訊／14天教召野營吃什麼？　國防部：野炊、口糧、加熱餐盒多元規劃

民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

反對任何改變現狀行為！拜登特使團拜會蔡英文　重申台美關係強健穩定

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

拜登派代表團訪台　侯友宜：感謝關心台海和平與安全

影／台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

快訊／14天教召野營吃什麼？　國防部：野炊、口糧、加熱餐盒多元規劃

民進黨英系立委聲援烏克蘭　口罩、胸章、氣球、塗鴉樣樣來

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

反對任何改變現狀行為！拜登特使團拜會蔡英文　重申台美關係強健穩定

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

台灣獼猴闖入三芝社區3天！　「3至8樓來回攀爬」體力不支超驚險

襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新

雲端保健室／致命遺傳罕病FAP 「救命解藥」見曙光！

房地合一稅收衝！　新竹奪成長王：年增700%

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

政治熱門新聞

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

2039年役男剩5.6萬　恢復徵兵制

快訊／史上最硬14天教召課表曝光　每天日夜操滿10小時

LIVE／1.5萬後備軍人注意！14天新制教召啟動　操課細節看這裡

傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

拜登訪團剛到！共機日夜擾台　殲16、武裝直升機、空警500現蹤

民眾黨提名標準放寬　酒駕零容忍改「初犯，滿十年可例外」

民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

宣布開放進口核食1個月　國民黨轟蘇貞昌：CPTPP進度呢？

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

快訊／國軍升級全面作戰？　邱國正曝國防部最新戰備「分三階段」

國軍三階段作戰曝光　邱國正：「民眾求生避難手冊」3月起公布

最後機會！台北「熊好券」今抽第3波

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面