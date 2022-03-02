白俄羅斯軍隊進入備戰狀態！　總統宣布：烏克蘭邊境「增兵1倍」

▲ 白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏第一輪談判未果，俄國入侵行動持續，白俄羅斯據傳準備參戰支援俄軍。烏克蘭國防部宣稱，白俄軍隊已經進入備戰狀態，且盡可能集結在靠近烏國邊境的地區。白俄總統稍早也宣布，將在與烏國接壤的南部邊境增兵一倍。

根據《英國廣播公司》（BBC），白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），部署於南部邊境的5個戰術單位將在未來2天內增至10個，相當於增兵一倍，「這些訓練有素的機動部隊隨時準備阻止對白俄的一切挑釁及軍事行動」，宣稱此次加強部署為「預防性行動」，以「防止（烏克蘭）激進份子及武器滲透國家」。

烏克蘭國防部則在當地時間2日凌晨於臉書發文宣稱，白俄為協助俄羅斯，正在自國領土內部署軍力，同時向俄國提供武器，未來更可能「在戰爭中支持俄羅斯侵略者，並幫助侵略者實現他們的目標」。

貼文中提到，24日以來不斷有導彈自白俄領土內發射，襲擊烏克蘭軍事及民用設施，且白俄軍隊已經進入備戰狀態，盡可能集中在靠近烏克蘭邊境的地區。情報數據也指出，過去一天內曾在白俄境內記錄下一場重大空中行動，並在巴拉諾維奇（Baranovychi）、利亞哈維茨基（Liakhovychi）及平斯克（Pinsk）等地發現載有糧食及彈藥的車隊。

但盧卡申科此前曾在安全會議上表示，白俄沒有加入俄羅斯在烏克蘭軍事行動的計畫，「白俄羅斯軍隊沒有參與軍事行動，從來沒有，我可以向任何人證明這一點」，俄羅斯領導層從未向白俄羅斯提出加入武裝衝突的議題，「我們不打算在未來加入在烏克蘭的特別行動，沒必要這樣做」。