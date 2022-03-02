獨／滿臉血+大腿瘀青+舉書半蹲　台中驚傳4童遭繼父凌虐毆打

▲打破頭、大腿瘀青、拿書半蹲，台中豐原傳4童被繼父施暴被社會局緊急安置。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中豐原驚傳虐童案！4個幼兒園到國小不等的孩子，疑似遭到黃姓繼父施暴。有網友看不下去，將照片PO上臉書，畫面看來怵目驚心，一名男童頭部有裂傷，血流滿臉、滿身，另外兩名女童大腿瘀青，頭上頂著厚重的書本半蹲在屋內，神情驚恐不已。據悉，孩童母親、黃姓女子去年已向113通報，目前4名孩子都已被社會局安置。

▲男童頭部被繼父用銳器打破頭。（圖／民眾提供）



根據網友提供的照片，兩女一男童的手臂、腿部都有瘀青，其中一張照片更讓家長看了崩潰，男童頭部受傷，整個衣服滿是鮮血。據孩子母親向朋友描述，孩子的傷都是繼父所打，拿木製的抓耙仔痛毆小孩，只要她阻止，丈夫就會打得更兇，若她想帶著孩子離開，丈夫就會拿美工刀自殘阻止，屢屢鬧上醫院。

▲女童被打到大腿瘀青，被罰拿書半蹲。（圖／民眾提供）



據悉，黃女與前夫生下3名孩子，後來與黃男婚後又生下一名小孩，但黃男控制不住自己脾氣，動輒動手痛毆小孩，有次甚至因為黃女的兒子打了黃男的小孩，黃男竟拿起有銳角的玩具往頭部敲下，造成黃女兒子頭部受創，血流滿身，黃女回家後發現趕緊在孩子帶往醫院包紮，並在去年向社會局提出保護令。

針對繼父毆打幼童一案，社會局表示，為保護兒少安全，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制繼父對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；另外，媽媽也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。

社會局強調「兒童保護，人人有責」，兒少權法規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打110和113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。