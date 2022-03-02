看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第7天，中央氣象局長鄭明典在臉書貼出最新一張衛星照片表示，「雲變厚，衛星看不清楚基輔附近的地面了。」

▼鄭明典在圖上標出烏克蘭第一大城基輔、白俄羅斯首都明斯克以及黑海的位置。（圖／翻攝鄭明典臉書）

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鄭明典並在圖上點出烏克蘭第一大城基輔、白俄羅斯首都明斯克以及黑海的位置。許多網友留言，「把烏克蘭覆蓋，讓俄羅斯看不到目標就好，不要傷了人民」、「能見度降低，希望是帶給俄羅斯困擾，不要讓烏克蘭更難防守。」

烏俄戰爭未歇，美國務卿布林肯（Antony Blinken）1日譴責俄羅斯殺害烏克蘭平民，並告知聯合國人權理事會，俄羅斯正在襲擊烏克蘭的學校、醫院以及住宅大樓。

▲▼俄軍導彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫政府總部。（圖／路透）



聯合國難民署（UNHCR）1日指出，烏克蘭境內估計目前有100萬人，因俄羅斯入侵而無家可歸，有數10萬人已逃離烏克蘭。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊向歐洲議會演說，「生命會戰勝死亡，而光明終會戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」演說結束後，全場議員起立致敬鼓掌。

據了解，烏俄雙方第二輪談判可能會在2日舉行，地點改在白俄羅斯與波蘭邊界，而不是2月28日首次談判時的烏克蘭與白俄邊界。