　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第7天，中央氣象局長鄭明典在臉書貼出最新一張衛星照片表示，「雲變厚，衛星看不清楚基輔附近的地面了。」

▼鄭明典在圖上標出烏克蘭第一大城基輔、白俄羅斯首都明斯克以及黑海的位置。（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典並在圖上點出烏克蘭第一大城基輔、白俄羅斯首都明斯克以及黑海的位置。許多網友留言，「把烏克蘭覆蓋，讓俄羅斯看不到目標就好，不要傷了人民」、「能見度降低，希望是帶給俄羅斯困擾，不要讓烏克蘭更難防守。」

烏俄戰爭未歇，美國務卿布林肯（Antony Blinken）1日譴責俄羅斯殺害烏克蘭平民，並告知聯合國人權理事會，俄羅斯正在襲擊烏克蘭的學校、醫院以及住宅大樓。

▲▼俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部。（圖／路透）

▲▼俄軍導彈空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫政府總部。（圖／路透）

▲▼俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部。（圖／路透）

聯合國難民署（UNHCR）1日指出，烏克蘭境內估計目前有100萬人，因俄羅斯入侵而無家可歸，有數10萬人已逃離烏克蘭。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊向歐洲議會演說，「生命會戰勝死亡，而光明終會戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」演說結束後，全場議員起立致敬鼓掌。

據了解，烏俄雙方第二輪談判可能會在2日舉行，地點改在白俄羅斯與波蘭邊界，而不是2月28日首次談判時的烏克蘭與白俄邊界。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
俄外長發言「台下40多國代表離席」　聯合國人權理事會尷尬影瘋
俄學者爆「核戰近了」　稱普丁把家人送進西伯利亞核掩體
今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝光
俄烏戰爭油價勁揚　美股重挫597點！台積電ADR反漲近1%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

掛看板歡迎蓬佩奧獲親回！台中里長樂翻：讓台灣在世界被看見

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

昔「鄉民女神」mini158現況曝光！　臉書自爆已離婚3年

歐戰發生率100%？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

致敬「烤蝦哥」！全家店員太想紅　竟用茶葉蛋鍋煮湯圓

「罐頭貓」正妹變SWAG女神！　超火辣IG帳號曝光

25期疫苗10點預約！莫德納有121萬劑　「每週三～五」都可登記

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝光

周三高溫暴跌8°C！未來一周迎「2波冷空氣」　一圖看春季2重點

哈佛大學人氣爆棚通識課教授解答「理性」真諦！

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

連環撞！千萬超跑鏟起休旅車　正妹網紅坐副駕：差點就沒了

掛看板歡迎蓬佩奧獲親回！台中里長樂翻：讓台灣在世界被看見

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

昔「鄉民女神」mini158現況曝光！　臉書自爆已離婚3年

歐戰發生率100%？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

致敬「烤蝦哥」！全家店員太想紅　竟用茶葉蛋鍋煮湯圓

「罐頭貓」正妹變SWAG女神！　超火辣IG帳號曝光

25期疫苗10點預約！莫德納有121萬劑　「每週三～五」都可登記

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝光

周三高溫暴跌8°C！未來一周迎「2波冷空氣」　一圖看春季2重點

哈佛大學人氣爆棚通識課教授解答「理性」真諦！

丟丟妹只花5萬創業→「月收2億」直播霸主！　叫賣累垮送醫吊點滴

掛看板歡迎蓬佩奧獲親回！台中里長樂翻：讓台灣在世界被看見

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

中職第6隊「台鋼雄鷹」球星名單曝光　驚見陳偉殷、陽岱鋼

「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

丟丟妹月賺2億「準備開實體超市」！超狂新計劃全曝光　粉絲嗨翻

張孝全陪萌兒躲牆後　「跳出來嚇媽媽」結果搞錯人…一家3口全笑翻

陸軍官校前中將校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

俄羅斯開戰後發射逾400枚飛彈！　聯合國：難民將超過400萬人

甩婚變開新桃花！柴智屏女「雨中甜勾」林瑞陽子約會…偶像劇燃愛火

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

桃園22處足跡公布！

周三高溫跌8°C！未來一周迎2波冷空氣

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

即／高雄夢時代「喜滿客影城」4／30停業

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

俄士兵戰死撫恤金曝光！鄉民驚：快點投降

高雄燈會滿街喪屍　無人機表演散場縮時攝影曝光

胸部被說像炮彈！　網羨慕了：這是稱讚欸

更多熱門

相關新聞

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

烏克蘭總統澤倫斯基1日透過視訊向歐盟議會演說，演說內容感動全歐盟，連口譯官都哽咽落淚。北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，有人聽完烏克蘭總統演說分析，「歐戰發生機率100%」，讓他直呼「真假啊」？他也感嘆，「突然覺得我們還為幼稚園群聚感染擔心，好蠢啊。」

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

車臣「戰爭之王」出兵隔天遭滅團？　疑烏資訊戰

車臣「戰爭之王」出兵隔天遭滅團？　疑烏資訊戰

加拿大駐北京使館升國旗掛牌　「和烏克蘭在一起」

加拿大駐北京使館升國旗掛牌　「和烏克蘭在一起」

俄軍轟炸基輔電視塔釀5平民亡！　烏總統批歷史重演

俄軍轟炸基輔電視塔釀5平民亡！　烏總統批歷史重演

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭鄭明典基輔

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

《全明星》徐謀俊骨折　為比賽不開刀「錯過黃金治療期」

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面