7旬翁倒臥路旁暖警急送醫！跌跌撞撞意識不清　醫：他喝到爛醉

▲▼員警擔心老翁酒醉未醒再次路倒危及生命。親自送老翕返家。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林派出所警員范富國、賴柏錞及實習生曾昶華日前執行守望勤務時，接獲好心民眾報案稱，鳳林鎮鳳信天主教堂前有一名老翁疑似酒醉路倒需要警方協助，范員等3人隨即趕赴現場，見年近70的陳姓老翁倒臥在路旁，立即轉請救護人員將老翁送往鳳林榮民醫院檢查。

後經院方檢查，陳姓老翁僅是酒後泥醉，並非疾病暈眩且無外傷，而無留院觀察的必要，然而陳姓老翁意識不清，步伐蹣跚，踉踉跄跄地很是危險，警方擔心老翁身體狀況欠佳，很有可能自行出院後會再次路倒，且鳳林榮民醫院附近即為台九線，車流高、車速快，若老翁不慎於台九線上跌倒，將發生難以想像的傷害。

最後員警以巡邏車護送陳姓老翁返家，並由三人輪流攙扶因泥醉而腳步無力的老翁返家，讓其能夠安心地在家中休養。

鳳林分局長簡龍宏表示，三五好友餐飲聚會時，請務必相互提醒不要酒後駕車，且需事先安排好親友接送，許多民眾酒醉時仍執意要自行返家，但在返家途中就不勝酒力直接躺在道路上或路旁草叢，若其他汽、機車用路人不注意直接輾壓過去，都將造成生命、身體的嚴重危害，不得不小心提防。