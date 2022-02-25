高雄身障孤女鎮瀾宮拜拜找工作　褲子沾血沒錢付車資暖警出手了

▲▼高雄1名女子北上拜鎮瀾宮找工作，不但全身累癱，褲子沾有經血，暖警協助付車資返家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

住在高雄市患有輕度身心障礙的24歲洪姓女子，雙親亡故、也沒有親友，沒有收入，於是北上到大甲鎮瀾宮拜拜，祈求順利找到工作，拜完搭計程車要到大肚區投履歷，抵達後竟付不出車資，司機只好報警，員警到場發現洪女滿臉疲累、全身髒污、褲子沾滿經血，久未進食，於是生平第一次幫買衛生棉和食物，並且代付車資送她去客運站搭車回高雄，洪女感動的眼眶泛淚，在巴士上揮手道別。

烏日警分局大肚分駐所日前接獲計程車司機報案，有名女子搭車不付錢，巡邏警員邱坤輝、卓永發立即趕赴現場了解，該名女子不願透露姓名及住所，加上褲子沾滿月經血，員警便將女子及司機請回派出所了解狀況。

洪女在高雄工作不順利，加上患有輕度身心障礙，父母雙亡，於是從高雄搭客運北上至大甲鎮瀾宮拜拜，祈求媽祖保佑能找到工作，洪女拜完後，搭計程車到大肚某公司投履歷，不料抵達後付不出800元車資，司機一再詢問洪女，洪女都不發一語，不但褲子沾滿經血，連車子後座也有血漬。

警員邱坤輝得知後代付車資，卓永發則是去便利超商購買食物和生平第一次的衛生棉，連對老婆也沒有這麼貼心，後來洪女簡單梳洗後決定回高雄。

邱坤輝於是將洪女載到朝馬轉運站並，陪同等候抵達高雄的巴士，順便跟巴士司機交代到了高雄要提醒洪女下車，上巴士前，邱員擔心洪女回到高雄車站無法自行返家，又掏出300元給洪，作為從高雄車站到住家的計程車費用，洪女見警方如此幫忙感動的眼眶泛淚，在巴士上頻頻向邱員揮手致意、道別，場面感人。