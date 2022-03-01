　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

轟動！70年校慶「員家歌仔戲團」公演　金曲獎得主陳歆翰演小生

▲員家歌仔戲團公演。（圖／員林家商提供）

▲員家歌仔戲團演出「水月傳說」，小生陳歆翰(右)。（圖／員林家商提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年適逢員林家商建校70週年，其中最引人注目的是睽違6年的「員家歌仔戲團」，自製劇目演出「水月傳說」力挺母校，小生兼音樂設計，由去年榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰擔綱演出，今(1)日在員林演藝廳舉行特別版盛大公演，上週起開放民眾索票，一千餘張票券很快便被索取一空。

員家歌仔戲團於2004年成立，憑著學校師生對戲曲的熱愛及努力，先透過集訓方式在校內舉辦成果發表演出《桃花女鬥周公》，初試啼聲，頗受校內師生好評；成立後多次舉辦大型公演，廣受地方各界肯定。

▲員家歌仔戲團公演。（圖／員林家商提供）

▲員家歌仔戲團演出「水月傳說」。

校方表示，劇目「水月傳說」改編自清代李汝珍長篇小說「鏡花緣」，上半場從天庭開始，下半場主角被貶凡間所衍生的愛恨情仇，最終是鏡花水月，也是劇名「水月傳說」的緣由。

校方指出，「水月傳說」最大的亮點是該劇當家小生兼音樂設計，去年榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰，上週甫當選員家傑出校友的他畢業於商經科，目前是台藝大表藝所博士候選人，也是唐美雲歌仔戲團御用音樂編腔，更是2022年台灣燈會主燈音樂劇「船愛」的編腔設計，才華洋溢，是戲曲界新一代才子。

▲員家歌仔戲團公演。（圖／員林家商提供）

校長陳定宏說，去年起開始規劃70週年校慶系列活動，特別邀請歌仔戲團主力校友重磅回歸，加上校內師生共同為母校合力獻演，隨後得到家長會與校友會大力支援，加上國教署、彰化縣府文化局、員林市公所和校外37個贊助單位經費挹注，共募得100餘萬元。未來在新課綱中將增加本土語言部定課程，藉由員家歌仔戲演出，也能讓師生對本土語言之美有更深的認識與共鳴，一舉數得。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
進攻基輔最後倒數！　俄駐軍從40提升至75%
6科大滿貫！　明道學霸超狂拿90級分
快訊／中職賽程出爐！　新增新竹、台東比賽
2年沒上樓　三重屋主整理驚見「女乾屍」
iPhone 14系列售價曝光　最高階機型逼近4萬台幣
快訊／拜登特使團專機16:14抵台！　明見蔡英文、邱國正
快訊／桃園22處足跡公布　蝦皮店到店、全聯、多間餐廳
LIVE／拜登「5巨頭」特使團今來台　降落松機
快訊／小三持菜刀「巷口伏擊」！　已婚男胸口被砍送醫不治
烏俄第二次談判「可能明天舉行」　地點改在波蘭白俄邊界
北市今＋1！　內湖女2/18發病曾咳嗽、喉嚨痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6科大滿貫！明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改預約流程

轟動！70年校慶「員家歌仔戲團」公演　金曲獎得主陳歆翰演小生

今起室內外運動可脫口罩　林智堅邀民眾回歸運動行列

雲林茂谷柑晚熟失買氣　縣府媒合助銷85公噸

水公司台17線管線破裂漏水維修　3日中午起東港停水20小時

山友獨自攀登恆春老佛山迷路　警消上山救援脫困

向烏克蘭人民致敬！　嘉義布袋高跟鞋教堂點亮藍黃燈光

台東饒慶鈴縣長率隊來訪南市議會　郭信良議長熱情接待以水舞迎賓

荔枝椿象卵片收購沒得賺了　彰化祭出AI、無人機防蟲害

抱樸守真返觀於心　臺大雲林分院副院長劉宏輝「真」書法開展

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

6科大滿貫！明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改預約流程

轟動！70年校慶「員家歌仔戲團」公演　金曲獎得主陳歆翰演小生

今起室內外運動可脫口罩　林智堅邀民眾回歸運動行列

雲林茂谷柑晚熟失買氣　縣府媒合助銷85公噸

水公司台17線管線破裂漏水維修　3日中午起東港停水20小時

山友獨自攀登恆春老佛山迷路　警消上山救援脫困

向烏克蘭人民致敬！　嘉義布袋高跟鞋教堂點亮藍黃燈光

台東饒慶鈴縣長率隊來訪南市議會　郭信良議長熱情接待以水舞迎賓

荔枝椿象卵片收購沒得賺了　彰化祭出AI、無人機防蟲害

抱樸守真返觀於心　臺大雲林分院副院長劉宏輝「真」書法開展

李英愛看到烏克蘭兒童喪命哭了　捐韓幣1億：深刻感受戰爭的殘酷

拜登重量級訪團抵台　陸：派任何人來「都是徒勞」

小S被老公「戳到痛處」氣哭！　揭夫妻真實互動狂吼：誰不知道啊

俄花滑獎牌庫恐沒了！ISU加入聲援烏克蘭　即日起禁俄、白俄參賽

俄羅斯進攻基輔最後倒數！俄駐軍從40提升至75% 　條件滿足就南下

放下武器就愛愛！辣妹肉體誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭

拜登訪問團抵台下機先消毒！吳釗燮親接機　擊肘、揮手互動熱絡

灰熊莫蘭特超狂52分還不夠　0.4秒逆天壓哨球封神之作

港急診室「屍疊屍」護士淚崩　他嘆「沒想過這麼嚴重」：心都碎了

烏克蘭2志工守500毛孩「身後爆炸聲狂響」　狗狗嚇到打架嗚咽

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

地方熱門新聞

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

議員發起下載「反普丁、反戰爭」標語　吳音寧加入力挺

幼兒園集體虐嬰　台中社會局4高官自請處分

太萌了！竊取兒童搖擺機

高雄冷凍廠氨水洩漏飄異味　環保局將開罰

台南228新增1例20581陰轉陽

港濱公園工程遊戲場域設施漸完善

卵片收購沒得賺了　彰化祭出AI、無人機防蟲害

228連假強力取締酒駕大執法

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

台南污水接管戶數歷年最高

模板倉庫傍晚大火　堆積易燃物燒塌鐵皮廠房

更多熱門

相關新聞

外婆常入夢…最後一次卻消失　許富凱盼冥界見

外婆常入夢…最後一次卻消失　許富凱盼冥界見

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》23日播出最終回，該劇講述人往生後有許多遺憾，在客棧完成心願後才安心轉世，若能在冥界與親友相遇，唐美雲盼能遇到往生的父親與兄長，但她認為已過數十年，若以輪迴觀看待，相信他們已經輪迴投胎到更好的地方了。

唐美雲豪砸1.1億打造歌劇　焦慮失眠數月：這考驗太瘋狂！

唐美雲豪砸1.1億打造歌劇　焦慮失眠數月：這考驗太瘋狂！

金鐘視后信輪迴上10堂課深究　被老化打擊轉念心態

金鐘視后信輪迴上10堂課深究　被老化打擊轉念心態

柯淑勤演「唐美雲媽媽」傻眼：打錯電話吧？

柯淑勤演「唐美雲媽媽」傻眼：打錯電話吧？

歌仔戲天后唐美雲獲藝術教育貢獻獎

歌仔戲天后唐美雲獲藝術教育貢獻獎

關鍵字：

員家歌仔戲團金曲獎唐美雲水月傳說

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面