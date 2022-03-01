轟動！70年校慶「員家歌仔戲團」公演　金曲獎得主陳歆翰演小生

▲員家歌仔戲團演出「水月傳說」，小生陳歆翰(右)。（圖／員林家商提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年適逢員林家商建校70週年，其中最引人注目的是睽違6年的「員家歌仔戲團」，自製劇目演出「水月傳說」力挺母校，小生兼音樂設計，由去年榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰擔綱演出，今(1)日在員林演藝廳舉行特別版盛大公演，上週起開放民眾索票，一千餘張票券很快便被索取一空。

員家歌仔戲團於2004年成立，憑著學校師生對戲曲的熱愛及努力，先透過集訓方式在校內舉辦成果發表演出《桃花女鬥周公》，初試啼聲，頗受校內師生好評；成立後多次舉辦大型公演，廣受地方各界肯定。

▲員家歌仔戲團演出「水月傳說」。

校方表示，劇目「水月傳說」改編自清代李汝珍長篇小說「鏡花緣」，上半場從天庭開始，下半場主角被貶凡間所衍生的愛恨情仇，最終是鏡花水月，也是劇名「水月傳說」的緣由。

校方指出，「水月傳說」最大的亮點是該劇當家小生兼音樂設計，去年榮獲第32屆傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰，上週甫當選員家傑出校友的他畢業於商經科，目前是台藝大表藝所博士候選人，也是唐美雲歌仔戲團御用音樂編腔，更是2022年台灣燈會主燈音樂劇「船愛」的編腔設計，才華洋溢，是戲曲界新一代才子。

校長陳定宏說，去年起開始規劃70週年校慶系列活動，特別邀請歌仔戲團主力校友重磅回歸，加上校內師生共同為母校合力獻演，隨後得到家長會與校友會大力支援，加上國教署、彰化縣府文化局、員林市公所和校外37個贊助單位經費挹注，共募得100餘萬元。未來在新課綱中將增加本土語言部定課程，藉由員家歌仔戲演出，也能讓師生對本土語言之美有更深的認識與共鳴，一舉數得。