40歲竹科男想脫單被騙1100萬 　黑幫惡徒扮正妹狠詐50人變富翁

▲竹聯幫長堂王姓堂主指揮同幫派天蠍堂蘇姓幹部，利用交友軟體，假戀愛真詐財短短4個月共詐5千萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫長堂48歲王姓堂主指揮同幫派天蠍堂幹部，利用探探、派愛等交友軟體，以假戀愛交友方式，詐騙想脫單民眾，得到對方信任後，以投資虛擬貨幣可高獲利說服，導致1名40歲竹科工程師遭詐騙1100萬，累積50餘人共得手5000萬元。王男等17人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。

刑事局指出，王男專替柬埔寨假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為，該機房先使用正妹照在Tinder、派愛等交友軟體營造戀愛感，取得信任後慫恿他們投資虛擬貨幣，並讓他們上虛假的ABA、YPT、FCE等投資交易平台，偽造帳面損益，讓他們嚐到甜頭後，繼續傻傻投錢。

▼竹聯幫長堂操控假交友投資洗錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

狡詐的王男甚至指揮同幫派天蠍堂幹部29歲蘇姓、37歲劉姓男子等，在新北市三峽區租屋設水房，將被害人匯出款項網路轉帳到其餘帳戶，指派車手控制人頭到銀行臨櫃提領大額贓款或是持人頭金融卡到ATM提領，將詐騙的錢拿去買泰達幣以此方式洗錢回給境外機房。

▼警方攻堅。（圖／記者黃宥寧翻攝）



警方進一步清查，該幫派得手5000萬元，50名受害者遍及各縣市，男性占3分之2，有大學生、及上班族等，當中1名年約40歲左右工程師遭騙1100萬元，占受害者最多。

▼警方查獲王男等犯罪用手機、存摺、點鈔機、無線分享器、幫派服飾、西瓜刀等證物及現金50萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方從去年11月至今年2月間，陸續發動4波緝捕行動，緝獲王姓、蘇姓等17名嫌犯到案，並搜索查扣犯罪用手機、存摺、點鈔機、無線分享器、幫派服飾、西瓜刀等證物及現金新台幣50餘萬元，訊後王男等被依詐欺、洗錢、組織等罪移送新北地檢署偵辦。