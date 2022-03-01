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俄軍血腥轟炸！神人1招「掌握烏俄戰況」　紅點遍布爆鼻酸

▲24小時內，發生大規模火警的情況。（圖／翻攝自NASA）

▲24小時內，發生大規模火警的情況。（圖／翻攝自NASA

記者周亭瑋／綜合報導

烏俄戰爭進入第6天，俄軍除了在基輔西北方的伊萬基夫（Ivankiv）集結，也對東部大城哈爾科夫（Kharkiv）發動強烈攻擊。就有鄉民轉分享，外國網友利用火災警報系統，大致了解主要衝突區，不少人看到「遍布的紅點」也忍不住鼻酸。

鄉民在PTT上提到，從外國論壇Reddit上看到的，有人用火災警報系統了解發生衝突的地點，「目前基輔北方、西方與西北方主要交通線有大規模的火警，可能是主要的衝突區。南方部分區域也是有小規模的火警，不知道這個系統的準確度如何。」

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▲24小時內，發生大規模火警的情況。（圖／翻攝自NASA）

▲7天內數據。（圖／翻攝自NASA

對此，網友們看完點頭認證，「應該是紅外線衛星沒錯，它是熱感應的」、「好多紅點」、「可以啊，兄弟」、「這個厲害」，而看到這些紅點，也令人不勝唏噓。

另外，俄軍自28日晚間，就開始對哈爾科夫（Kharkiv）發動攻擊，數十枚Grad導彈落在哈爾科夫的住宅區，目前包含3名兒童在內，造成至少9人死亡、37人受傷，恐怖攻擊和血腥受傷畫面也在推特曝光。

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▼烏克蘭安托諾夫機場以東，可以見到俄軍車隊裝甲托車的南端。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭安托諾夫機場以東，可以見到俄軍車隊裝甲托車的南端。（圖／路透社）

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