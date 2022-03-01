聯大特別會議開幕　表決要求俄羅斯撤軍烏克蘭案

▲聯合國第11次緊急特別會議召開，針對要求俄羅斯撤軍烏克蘭一案進行討論表決。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導

聯合國大會今天召開特別會議，表決譴責俄羅斯「侵略」烏克蘭的決議案。國際處境日益孤立的俄國為侵烏行動辯護，中國代表則稱，美國與俄國之間的新冷戰沒有任何好處。

聯大召開特別會議實屬罕見，這是聯合國77年歷史上的第11次大會特別會議。各會員國代表在開幕時先為俄、烏衝突的罹難者默哀一分鐘，隨後聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，「烏克蘭戰事必須停止」。

他說：「真的是夠了，部隊必須返回軍營，相關國家領導人必須走向和平，平民也必須受到保護。」

100多國代表可望輪流發言，3月2日會中將表決，是否通過要求俄羅斯立即撤軍烏克蘭的決議案。此案雖不具約束力，但足以顯示俄國目前的孤立程度。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）懇求各國支持這項決議案，他說，「一旦烏克蘭無法倖存，聯合國就無法倖存，請不要心存幻想」。

俄羅斯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則重申俄方立場，即對烏克蘭發起作戰行動是為了保護烏東分離地區的居民，但這個理由已遭烏克蘭及其西方盟邦斷然駁斥。

涅班濟亞在發言台上說：「戰事是由烏克蘭對自己境內居民發動，俄羅斯是設法終止這場戰事。」

中國常駐聯合國代表張軍則表示：「冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。」