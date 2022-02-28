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基輔屍袋「死人復活」被實況播出？　真相曝光讓網傻眼

▲▼基輔屍袋「死人復活」被實況播出？　真相曝光讓網傻眼。（圖／翻攝《OE24.TV》YouTube）

▲網友轉貼基輔屍袋出現「死人復活」的影片。（圖／翻攝《OE24.TV》YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，一段烏克蘭首都基輔「屍袋內遺體復活」的影片在國外瘋傳，經網友分享到PTT後引起討論，開玩笑說「演屍體都不會」。然而，該段影片原來是環保組織過去在維也納舉行的抗議活動，完全與俄烏戰爭無關。

一名外國網友在推特PO出該段影片表示，「德國記者在基輔的街道上報導了令人震驚的屍體袋場景。」影片顯示，一名外媒記者報導時，後方突然吹來一陣大風，將一人身上的袋子吹開，而躺著的人立刻起身將袋子拉好。

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該段影片被轉至PTT後引起網友討論，「笑死，是在幹嘛啦」、「什麼屍袋，是睡袋啦！午休很重要」、「演屍體都不會」、「屍變啦，快逃阿」、「完了完了，要變殭屍了」、「這好像是行動劇，不是陣亡者屍體」、「這是在演那招？」

「這是抗議活動現場，好幾家電視台有畫面」，有網友說，「他們是在維也納抗議好嗎？」「所以說，語言不通媒體在世界放送畫面會造成不同的解讀」、「影片出處，看起來是行為藝術」、「假消息，這是另一件事情，與烏克蘭無關」。

據了解，該段畫面為奧地利媒體《OE24.TV》過去的新聞畫面；有環保團體2月4日在奧地利維也納進行抗議活動，以屍袋的方式呼籲民眾、政府重視空氣污染及氣候的問題，時間與地點都與烏克蘭、俄羅斯戰爭無關。

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