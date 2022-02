基輔屍袋「死人復活」被實況播出？　真相曝光讓網傻眼

▲網友轉貼基輔屍袋出現「死人復活」的影片。(圖/翻攝《OE24.TV》YouTube)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後,一段烏克蘭首都基輔「屍袋內遺體復活」的影片在國外瘋傳,經網友分享到PTT後引起討論,開玩笑說「演屍體都不會」。然而,該段影片原來是環保組織過去在維也納舉行的抗議活動,完全與俄烏戰爭無關。

一名外國網友在推特PO出該段影片表示,「德國記者在基輔的街道上報導了令人震驚的屍體袋場景。」影片顯示,一名外媒記者報導時,後方突然吹來一陣大風,將一人身上的袋子吹開,而躺著的人立刻起身將袋子拉好。

該段影片被轉至PTT後引起網友討論,「笑死,是在幹嘛啦」、「什麼屍袋,是睡袋啦!午休很重要」、「演屍體都不會」、「屍變啦,快逃阿」、「完了完了,要變殭屍了」、「這好像是行動劇,不是陣亡者屍體」、「這是在演那招?」

German reporter covers a shocking scene of body bags lining the street in Kyiv. #kiev pic.twitter.com/64cxAJdGjI