快訊／桃園本土+7！19處足跡公布　摩鐵、桃園客運、早餐店都入列

▲桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝桃園事YT）

記者林昱萱／桃園報導

指揮中心宣布，28日新增9例本土個案及47例境外移入，其中7例在桃園、新北和台南各有1例，桃園疫情主要是幼兒園染疫擴大，7例中有5例是孩童。此外，稍早桃園市政府也公布19處足跡，包含桃園客運、汽車旅館、7-11、早安美之城等都入列。

衛生局長王文彥表示，本土個案案20580（Ct值14.8）為案20556（就讀米迪幼兒園）的同住家人，在採檢後確診；案20617（Ct值22.6）為富林國小4年級學生，曾上過案20563電腦老師的課程，因此確診；案20618（Ct值31.5）為觀音國小學生，與案20559為課後照顧服務中心同學，匡列居家隔離採檢確診；案20619（ Ct值36）為觀音國小附設幼兒園學童，昨日全校採檢後確診；案20620( Ct值18.7)亦為觀音國小學生，也是在昨日全校採檢後確診；案20621（Ct值19.1）因案20557曾於2月23日出入其工作地點採買禮儀物品，有所接觸而確診：案20622（Ct值25.3）為案20619的母親，為家庭衍生確診個案，相關疫調進行中。

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王文彥指出，考量觀音國小多個班級感染，且課後照顧班有混班上課情形，因此除對有感染的班級全班同學居家隔離外，全校其他的師生將於今日進行5日的預防性隔離，預計3月4日再次安排二採，嚴密監控疫情。